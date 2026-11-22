Энергетики. Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии в понедельник, 23 ноября, будут действовать в некоторых областях Украины. Меры по ограничению вводятся в связи с последствиями российских ударов по энергетическим объектам. Электроэнергию будут отключать для промышленности и всех категорий потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

Реклама

Графики отключения света в Украине 23 ноября

Плановые отключения электроэнергии будут действовать круглосуточно в части областей для:

промышленности — графики ограничения мощности;

— графики ограничения мощности; для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений от 1 до 3,5 очередей.

В Укрэнерго подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго, 22 ноября российские оккупанты атаковали энергоинфраструктуру Днепропетровской области. Враг повредил оборудование, в результате чего в нескольких регионах произошли аварийные отключения света.

А народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, что из 250 трансформаторов Укрэнерго надлежащую защиту имеют менее 100. Остальные около 150 объектов остаются уязвимыми для российских атак.