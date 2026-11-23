Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны провела блестящую операцию. У берегов Ливии украинские морские дроны потопили один из новейших российских корветов «Меркурий» вместе с боевым вертолетом Ка-27 и поразили сухогруз MV ANGARA, который перевозил оружие.

Об успешной операции СБУ и Сил обороны сообщил президент Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Украина провела успешную операцию по атаке российского корвета

У берегов Ливии украинские военные потопили российский корвет «Меркурий» — один из новейших кораблей флота РФ, который был принят на вооружение уже во время полномасштабной войны, в 2023 году. Несмотря на попытки россиян отразить атаку, вместе с кораблём на дно пошёл и боевой вертолёт Ка-27.

Еще одной целью в этой акватории стал российский сухогруз MV ANGARA, на котором оккупанты перевозили вооружение. По словам президента Украины Владимира Зеленского, судно было успешно поражено. Для выполнения обеих задач украинские бойцы задействовали семь морских дронов отечественного производства.

Президент рассказал, что вчера и сегодня получал подробные доклады о каждом этапе этой миссии, и подтвердил, что все поставленные цели достигнуты.

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"Наша украинская операция в ответ на российскую войну стала образцовой. Благодарю воинов Службы безопасности Украины и всех наших Сил обороны Украины, которые были задействованы для выполнения этих задач. Вчера и сегодня подробно получал доклады о ходе операции — поставленные цели достигнуты", — отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет наносить удары по врагу в необходимых районах и наращивать собственное производство вооружения.

"Продолжаем операции в определенных акваториях. Отвечаем России на агрессию. Развиваем украинское оружие. Слава Украине!" — добавил президент.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска изменили тактику обстрелов украинской энергетики. Теперь они стремятся полностью отрезать от света целые области. Из-за этого самая тяжелая ситуация с освещением сложилась в Одессе и в Днепропетровской области, где ввели длительные отключения.

Между тем во вторник, 17 ноября, Служба безопасности Украины показала уникальные кадры атаки на Крымский мост, после которой перекрытие его автомобильной части упало в воду.