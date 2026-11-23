Российский "Меркурий". Фото: Getty Images

Капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко рассказал о поражении российского корвета "Меркурий" в Ливии. Кроме того, вместе с кораблём был уничтожен вертолёт Ка-27, а также СБУ и Силы обороны нанесли удар по российскому сухогрузу MV ANGARA, который перевозил оружие.

О поражении российского корвета "Меркурий" Андрей Рыженко рассказал в эфире День.LIVE.

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Уничтожение российского "Меркурия"

"Это корвет проекта 20380, это относительно новый проект Российской Федерации, появившийся уже после распада Советского Союза. Фактически, один из немногих кораблей, которые они строят якобы по этим новым проектам. Их уже построено около восьми единиц. Это действительно последний корабль, который был построен", — рассказал Рыженко.

По его словам, корвет передали в состав Черноморского флота, но он базировался на Балтийском. Ему поставили задачу сопровождать суда, перевозившие оружие.

Он отметил, что такая практика в последнее время стала распространенной, ведь эти суда обычно находятся под санкциями различных стран Евросоюза. Ранее их неоднократно останавливали, а иногда и арестовывали.

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Чтобы избежать подобных ситуаций, корабли начали сопровождать, рассчитывая, что западные страны не осмелятся задерживать их при таких обстоятельствах.

На момент поражения российский корвет стоял в Бенгази.

"В него попали два боевых дрона, я думаю, что на видео видно, что взорвалось около 300–500 килограммов взрывчатки. Произошла детонация боеприпаса, сейчас корабль затонул, он полностью непригоден для какого-либо восстановления", — говорит Рыженко.

Как писали Новини.LIVE, 21 ноября в порту Бенгази в Ливии произошла мощная детонация на борту российского корвета "Меркурий". Судно полностью затонуло.

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что это была операция СБУ совместно с Силами обороны. Военные затопили "Меркурий" вместе с боевым вертолетом Ка-27. Кроме того, удалось поразить сухогруз MV ANGARA.