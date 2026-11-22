Ракетный корвет "Меркурий". Фото: Naval News

В Ливии произошел взрыв на борту российского корвета "Меркурий" проекта 20380 класса "Стерегущий". Инцидент произошёл 21 ноября в порту Бенгази.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Реклама

Россия потеряла ракетный корвет "Меркурий"

На опубликованных кадрах зафиксированы попытки перехвата и уничтожения неизвестного воздушного объекта над городом.

Пожар на борту корвета "Меркурий". Фото: мониторинговые каналы

По информации мониторинговых каналов, корвет полностью уничтожен после удара дронов. Сообщается, что он затонул в порту.

Уничтоженный корвет "Меркурий". Фото: t.me/StrategicaviationT

Корвет использовался для защиты российских морских перевозок. В частности, он сопровождал транспортные суда с военными грузами в Ливию и другие африканские государства, где Россия поддерживает деятельность своего Африканского корпуса.

Читайте также:

Поражение корвета "Меркурий". Фото: t.me/StrategicaviationT

Власти Восточной Ливии подтвердили факт взрыва на борту российского судна. Корабль направлялся в Россию, однако сделал остановку в Бенгази, чтобы пополнить запасы топлива и провизии в соответствии с договоренностями о морском сотрудничестве между странами.

Ливийские власти поручили правоохранительным и военным органам расследовать инцидент в сотрудничестве с российской стороной.

Reuters со ссылкой на два медицинских источника сообщает, что в результате взрыва погибших нет, но есть пострадавшие, количество и гражданство которых пока неизвестны.

Как писали Новини.LIVE, 21 ноября в Финском заливе беспилотники атаковали российское грузовое судно "Спарта II". В результате удара на борту вспыхнул пожар, а само судно получило повреждения.

Кроме того, недавно украинские военные нанесли удары по нефтебазе в Ростовской области и вражеским пунктам управления. Уничтожение запасов топлива напрямую влияет на логистические возможности российской армии.