Украинский военный с дроном. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные нанесли удар по нефтебазе в Ростовской области и пунктам управления противника. Уничтожение каждой тонны топлива ослабляет логистику российской армии. В частности, сокращается количество грузовиков с боеприпасами, уменьшается время использования бронетехники и ограничиваются возможности российской авиации осуществлять боевые вылеты.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в понедельник, 16 ноября, передает Новини.LIVE.

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Топливо России для фронта в огне

"15-го и в ночь на 16 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по цепочке, без которой не работает ни одна армия, — от топлива в тылу до штабов на фронте", — говорится в сообщении.

Основным объектом атаки стала нефтебаза ООО "Флеш Энерджи", расположенная в городе Азов Ростовской области. Предприятие находится недалеко от Ростова-на-Дону — важного логистического центра южной группировки российских войск.

Благодаря такому расположению топливо с нефтебазы может оперативно поставляться на фронт. После поражения объекта там раздалась серия взрывов, а впоследствии возник пожар. В настоящее время устанавливается размер нанесенного ущерба.

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"Параллельно Силы обороны методично выбивали "мозги" подразделений противника на юге и востоке. В Донецкой области были поражены пункты управления подразделений армии РФ в районах Новоселовки Первой и Осикового, а в Запорожской области — пункт управления противника в районе Роздола", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что каждый такой удар нарушает связь и координацию РФ при подготовке и проведении атак, а также штурмов.

Кроме того, в районе Ровнополя в Донецкой области был поражен склад материально-технических средств, а в Бердянске — район сосредоточения вооружения и военной техники российского агрессора.

Как писали Новини.LIVE, 16 ноября оккупационная администрация Крыма сообщила об атаке на Крымский мост. В связи с этим движение по переправе ограничили.

А в ночь на 15 ноября украинские военные атаковали три объекта российского военно-промышленного комплекса. Одной из целей стало ПАО "Нижнекамскнефтехим".