Український військовий з дроном. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни уразили нафтобазу в Ростовській області та пункти управління ворога. Знищення кожної тонни пального послаблює логістику російської армії. Зокрема, скорочується кількість вантажівок із боєприпасами, зменшується час використання бронетехніки та обмежуються можливості російської авіації здійснювати бойові вильоти.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у понеділок, 16 листопада, передає Новини.LIVE.

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Пальне Росії для фронту у вогні

"15-го та в ніч на 16 листопада підрозділи Сил оборони України вдарили по ланцюжку, без якого не працює жодна армія, — від пального в тилу до штабів на фронті", — йдеться у повідомленні.

Основним об’єктом атаки стала нафтобаза ТОВ "Флеш Енерджі", розташована в місті Азов Ростовської області. Підприємство знаходиться неподалік Ростова-на-Дону — важливого логістичного центру південного угруповання російських військ.

Завдяки такому розташуванню пальне з нафтобази може оперативно постачатися на фронт. Після ураження об’єкта там пролунала серія вибухів, а згодом виникла пожежа. Наразі обсяг завданих збитків встановлюють.

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"Паралельно Сили оборони методично вибивали "мізки" підрозділів противника на півдні та сході. На Донеччині уражено пункти управління підрозділів армії РФ у районах Новоселівки Першої та Осикового, а на Запоріжжі — пункт управління противника в районі Роздолу", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що кожен такий удар порушує звʼязок та координацію РФ під час підготовки та проведення атак, а також штурмів.

Крім того, у районі Рівнополя в Донецькій області уражено склад матеріально-технічних засобів, а в Бердянську — район зосередження озброєння і військової техніки російського агресора.

Як писали Новини.LIVE, 16 листопада окупаційна адміністрація Криму повідомила про атаку на Кримський міст. У зв’язку з цим рух переправою обмежили.

А у ніч проти 15 листопада українські військові атакували три об’єкти російського військово-промислового комплексу. Однією з цілей стало ПАТ "Нижньокамськнафтохім".