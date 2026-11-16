Кримський міст після удару. Ілюстративне фото: Getty Images

Сьогодні вранці, 16 листопада, окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту. Через це рух транспорту обмежать приблизно до середини дня. У Керчі розгорнули оперативний штаб для ліквідації наслідків.

Про це повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про удар по Кримському мосту 16 листопада

За словами Аксьонова, після удару на Кримському мосту обмежили рух транспорту орієнтовно до середини дня. Для ліквідації наслідків залучили всі необхідні служби, а в Керчі розгорнули оперативний штаб:

"Ворог завдав удару по Кримському мосту. У зв'язку з цим рух транспорту буде обмежено приблизно до середини дня".

Також Аксьонов повідомив, як можна дізнатися про поромне сполучення між Кримом і портом "Кавказ".

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Що відомо про наслідки удару по мосту

Телеграм-канал "Кримський вітер" із посиланням на своїх підписників повідомив, що удару по одній з арок судноплавного прольоту мосту завдали о 5:38. Наразі фахівці перевіряють її стан. В іншому повідомленні канал зазначив, що влучання по мосту сталися близько шостої ранку.

Через міст також не рухаються поїзди.

За даними рос ЗМІ, бойова частина дрона влучила в одну з арок Кримського мосту. Після удару конструкцію арки нібито візуально відхилило приблизно на 15 градусів.

Водночас Міноборони РФ заявляло про нібито збиття українських безпілотників, зокрема в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Новини.LIVE інформували, що росіяни намагаються захистити Кримський міст та інші військові й логістичні об’єкти на окупованому півострові. Водночас проблеми з електропостачанням ускладнюють роботу російської військової інфраструктури. Сили оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах окупантів, зокрема по системах ППО.

Новини.LIVE писали, що Росія посилює охорону Кримського мосту та стягує до нього додаткові засоби протиповітряної оборони. Окупанти також захищають споруду від можливих атак із моря, використовуючи різні засоби оборони. Водночас українські військові шукають нові способи подолання російського захисту, не розкриваючи деталей майбутніх операцій.