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Главная Новости дня Оккупанты заявили об ударе по Крымскому мосту: проезд перекрыт

Оккупанты заявили об ударе по Крымскому мосту: проезд перекрыт

Ua ru
16 ноября 2026 09:14
Оккупационные власти заявили об атаке на Крымский мост Getty Images
Крымский мост после удара. Иллюстративное фото: Getty Images

Сегодня утром, 16 ноября, оккупационные власти Крыма заявили о нанесении удара по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено примерно до середины дня. В Керчи развернули оперативный штаб для ликвидации последствий.

Об этом сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передает Новини.LIVE.

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Что известно об ударе по Крымскому мосту 16 ноября

По словам Аксенова, после удара по Крымскому мосту движение транспорта ограничено примерно до середины дня. Для ликвидации последствий привлечены все необходимые службы, а в Керчи развернут оперативный штаб:

"Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено примерно до середины дня".

Также Аксенов сообщил, как можно узнать о паромном сообщении между Крымом и портом "Кавказ".

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Что известно о последствиях удара по мосту

Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на своих подписчиков сообщил, что удар по одной из арок судоходного пролета моста был нанесен в 5:38. В настоящее время специалисты проверяют ее состояние. В другом сообщении канал отметил, что попадания по мосту произошли около шести утра.

По мосту также не ходят поезда.

По данным российских СМИ, боевая часть дрона попала в одну из арок Крымского моста. После удара конструкцию арки якобы визуально отклонило примерно на 15 градусов.

В то же время Минобороны РФ заявляло о якобы сбитых украинских беспилотниках, в частности в акваториях Черного и Азовского морей.

Новини.LIVE сообщали, что россияне пытаются защитить Крымский мост и другие военные и логистические объекты на оккупированном полуострове. В то же время проблемы с электроснабжением затрудняют работу российской военной инфраструктуры. Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам оккупантов, в частности по системам ПВО.

Новини.LIVE писали, что Россия усиливает охрану Крымского моста и стягивает к нему дополнительные средства противовоздушной обороны. Оккупанты также защищают сооружение от возможных атак с моря, используя различные средства обороны. В то же время украинские военные ищут новые способы преодоления российской защиты, не раскрывая деталей будущих операций.

Крым Крымский мост атака ВОТ взрывы в Крыму
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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