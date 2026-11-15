Військові ЗСУ. Фото ілюстративне: 56 ОМПБр

У ніч проти 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по трьох підприємствах російського військово-промислового комплексу. Два з них розташовані в Нижньокамську Татарстану — одному з ключових нафтохімічних центрів Росії, що розташований за понад тисячу кілометрів від українського кордону.

Про це повідомляє Генштаб, передає Новини.LIVE.

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Які об’єкти російського ВПК опинилися під ударом

Однією з цілей стало ПАТ "Нижньокамськнафтохім" — великий нафтохімічний комплекс, який входить до холдингу "Сибур". На його території після вибухів спалахнула пожежа.

Підприємство спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, синтетичного поліізопрену, бутилових каучуків і пластмас. Ця продукція має застосування не лише в цивільній промисловості, а й у військовій сфері. Зокрема, синтетичний каучук використовують для виготовлення шин військової автомобільної та бронетехніки, літаків, ущільнювачів, шлангів та інших гумотехнічних виробів.

Окремі види синтетичних каучуків також можуть використовуватися як зв'язувальна основа твердого ракетного палива. Воно, зокрема, застосовується в ракетах, серед яких російські "Іскандери".

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Ще одним об’єктом у Нижньокамську стала установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-7 на нафтопереробному заводі "ТАІФ-НК". Це великий комплекс із глибиною переробки понад 95%. Він працює з важкою високосірчистою нафтою та газовим конденсатом, а його продукція використовується для виготовлення пального й нафтохімічної сировини. На території підприємства також зафіксували пожежу.

Крім того, цієї ж доби під удар потрапило АТ "Моноліт" у Трубчевську Брянської області. Підприємство займається виробництвом літальних апаратів, зокрема вертольотів, а також виготовляє запчастини й компоненти та виконує роботи з металообробки.

Як повідомляли Новини.LIVE, від 30 жовтня 2026 року українські військові завдали ударів по всіх п’яти найбільших нафтопереробних підприємствах Росії. Серед уражених об’єктів — Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський НПЗ. Крім них, під атаки потрапили Новокуйбишевський і Саратовський заводи.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 11 листопада СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони атакувала портову та нафтову інфраструктуру Росії в Усть-Лузі Ленінградської області. Під удар потрапили термінал "Новатек-Усть-Луга", термінал АТ "Фактор" і залізнична станція Лужська.