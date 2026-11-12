Горять об'єкти РФ, уражені Силами оборони України. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі Росії. Під ураженням опинилися п'ять із п'яти найбільших НПЗ країни, а також інші стратегічно важливі підприємства. За даними Fire Point, за 13 днів українські атаки охопили щонайменше дев'ять російських нафтопереробних заводів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ та Fire Point.

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Які найбільші нафтопереробні заводи РФ уразили ЗСУ

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, від 30 жовтня 2026 року українські далекобійні удари досягли п'яти найпотужніших нафтопереробних заводів Росії. Йдеться про Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський НПЗ. Крім того, під ударами опинилися Новокуйбишевський і Саратовський заводи, які також мають важливе значення для противника.

Зокрема, 11 листопада Сили оборони України уразили Омський НПЗ, розташований приблизно за 2 500 кілометрів від українського кордону. Після атаки на підприємстві, яке є найпотужнішим нафтопереробним заводом РФ, спалахнула пожежа.

Омський НПЗ здатний переробляти понад 21 млн тонн нафти на рік. Глибина переробки на підприємстві становить близько 99% — це один із найвищих показників у Росії.

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У Генштабі також повідомили про підтверджені результати ураження Кірішського та Саратовського НПЗ.

Так, у ніч проти 9 листопада Сили оборони атакували ТОВ "Кінеф" ("Кірішинефтеоргсинтез") у Ленінградській області. Встановлена потужність заводу становить близько 20 млн тонн нафти на рік, а його частка в загальному обсязі нафтопереробки Росії перевищує 6%.

Підприємство виробляє широкий асортимент нафтопродуктів, зокрема пальне для потреб російської армії. Унаслідок удару пошкоджено установку атмосферної трубчастої переробки нафти (АТ), установку первинної переробки нафти ЕЛОУ та дві установки охолодження.

Ще раніше, 7 листопада, було уражено ПАТ "Саратовський НПЗ". Його потужність становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод працює на потреби військово-промислового комплексу та збройних сил Росії.

На підприємстві пошкоджено єдину установку первинної переробки нафти АВТ-6, дві установки гідроочищення пального, трубопроводи та резервуар об'ємом 10 тисяч кубометрів. У резервуарі виникло займання. Роботу підприємства зупинено.

У Генштабі наголосили, що ураження установок первинної переробки скорочує виробництво пального для російської армії та зменшує доходи, за рахунок яких РФ фінансує війну проти України.

Також у відомстві зазначили, що відстань більше не захищає російські підприємства від українських ударів — Сили оборони дістають противника як у Сибіру, так і в ближчих до України регіонах.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Fire Point: мінус 36% усіх нафтопереробних потужностей РФ за 13 днів

Своєю чергою, у провідній українській компанії у сфері оборонних технологій Fire Point повідомили, що з 30 жовтня до 11 листопада Сили оборони України за допомогою засобів компанії атакували щонайменше дев'ять російських нафтопереробних заводів.

За інформацією Fire Point, сукупна номінальна потужність цих підприємств перевищує 120 млн тонн нафти на рік. Компанія оцінює, що за 13 днів під ударами опинилися нафтопереробні потужності, які становлять 36% від загального обсягу в Росії.

Скриншот повідомлення Fire Point/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 11 листопада 2026 року Міністерство оборони України повідомило, що від початку листопада російська армія втратила 26 010 військових убитими та пораненими. Протягом 11 днів поспіль добові втрати окупантів перевищують 2 тисячі осіб. У відомстві зазначили, що таких втрат на початку року російська армія зазнавала протягом цілого місяця.

Новини.LIVE писали, що 10 листопада 2026 року Генштаб ЗСУ підтвердив удар по 123-му авіаремонтному заводу в місті Стара Русса Новгородської області РФ. На підприємстві обслуговують і ремонтують, зокрема, літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Після вибухів на території заводу виникла пожежа.