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Головна Новини дня Міноборони: від початку листопада РФ втратила понад 26 тисяч солдатів

Міноборони: від початку листопада РФ втратила понад 26 тисяч солдатів

Ua ru
11 листопада 2026 19:30
Втрати РФ у листопаді: скільки окупантів знищили ЗСУ за 11 днів facebook.com/GeneralStaff.ua
Українські військові знищують російських окупантів на полі бою. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російська армія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Протягом 11 днів поспіль кількість загиблих і поранених окупантів щодня перевищує 2 тисячі. Загалом від початку листопада Росія втратила 26 010 військових.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України у середу, 11 листопада.

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Міноборони про втрати РФ від початку листопада

У Міноборони України зазначили, що такі втрати російської армії є результатом щоденної роботи українських захисників на фронті. Зокрема, йдеться про військових, які виконують бойові завдання за допомогою безпілотників, артилерії, а також беруть участь у штурмових діях.

В оборонному відомстві наголосили, що нинішні втрати окупантів за неповний місяць можна порівняти з показниками за цілий місяць на початку року. Також там звернули увагу на зростання ціни, яку Росія платить за продовження наступальних дій.

"11 днів поспіль Росія щодня втрачає понад 2 000 окупантів вбитими та пораненими. Від початку листопада мінус 26 010 загарбників. На початку року стільки набиралося за цілий місяць.

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Це щоденна робота українських воїнів: дронарів, артилеристів, штурмовиків, кожного, хто тримає фронт.Кожен день наступу коштує Росії дедалі дорожче", — йдеться у повідомленні Міноборони України.

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Скриншот повідомлення Міноборони/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 10 листопада 2026 року Генштаб ЗСУ підтвердив ураження авіаремонтного заводу в Новгородській області Росії, де обслуговують і ремонтують літаки А-50. Після вибухів на території підприємства спалахнула пожежа, а масштаби пошкоджень наразі уточнюють. У березні 2026 року Сили оборони вже атакували цей завод, тоді було пошкоджено літак А-50.

Новини.LIVE писали, що за добу 7 листопада 2026 року Сили оборони України уразили чотири пункти управління російськими безпілотниками. Під удар потрапили об’єкти в Бердянську, поблизу Олешок і Білицького, а також у Брянській області РФ. Зокрема, у Бердянську атакували пункт управління дронами підрозділу російського центру "Рубікон".

Міноборони ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні ситуація на фронті втрати окупантів Сили оборони України удари по РФ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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