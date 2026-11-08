Українські військові. Фото: t.me/s/SJTF_Odes

Сили оборони України за минулу добу завдали ударів по чотирьох пунктах управління безпілотниками російських військ. Під удар потрапили об’єкти в Бердянську на Запоріжжі, поблизу Олешок на Херсонщині, у районі Білицького на Донеччині, а також на території Брянської області Росії.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

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Які пункти управління російськими БпЛА уразили

Однією з цілей у Бердянську став пункт тимчасової дислокації та пункт управління безпілотниками підрозділу зі складу російського центру "Рубікон". Він вважається одним із найбільш боєздатних дронових підрозділів противника.

Також українські військові уразили пункти управління БпЛА російських окупантів поблизу Олешок на Херсонщині та в районі Білицького на Донеччині.

Ще один об’єкт противника опинився під ударом на території Росії. Йдеться про пункт управління безпілотниками в районі Александровського Брянської області.

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Втрати російських військ унаслідок цих ударів наразі уточнюються. Ураження пунктів управління може ускладнити роботу операторів безпілотників і використання дронів на відповідних напрямках.

У Силах оборони наголошують, що робота зі знищення важливих військових об’єктів противника триватиме, доки Росія не припинить збройну агресію проти України.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 8 листопада хакери оприлюднили дані російського статистичного агентства "Росстат", які можуть свідчити про щонайменше 412 576 смертей, пов’язаних із війною проти України. Опубліковані записи охоплюють період до 28 серпня 2026 року. Водночас вони не включають зниклих безвісти та іноземних найманців.

Також Новини.LIVE писали, що в жовтні російська армія втратила близько 54 тисяч військових убитими та важкопораненими. Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас назвала цей показник новим рекордом втрат Росії за місяць.