Поховання в Росії. Фото: росЗМІ

Внаслідок кібератаки на російське статистичне агентство "Росстат" хакери опублікували дані свідоцтв про смерть, які можуть вказувати на щонайменше 412 576 загиблих унаслідок повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, знімок бази даних охоплює період до 28 серпня 2026 року та не включає зниклих безвісти та іноземних найманців.

Про це повідомляє Clash Report, передає Новини.LIVE.

Реклама

Втрати Росії на війні

У російських реєстрах зафіксовано щонайменше 412 576 випадків смертей, пов’язаних із веденням бойових дій. Зазначений показник формується з трьох ключових категорій реєстру:

356 056 записів за спеціальним кодом МКХ-10 Y36 ("Військові операції");

38 229 записів із прямою формувальною відсилкою до наслідків бойових дій;

18 291 запис, позначений як загибель під час військових операцій без конкретизації причини.

"Це підрахунок записів про смертність, відібраних за методологією проєкту, а не сукупний підрахунок убитих та поранених солдатів. Це також не підтверджує, що кожна підрахована особа була солдатом, який загинув на полі бою. Публічні оцінки, які перевищують загальні втрати військ понад 2 мільйони, враховують разом убитих та поранених, що не є однаковим показником", — йдеться у матеріалі.

З урахуванням додаткових категорій (небойові смерті та записи без вказаної причини в окупованих регіонах) загальний масив опрацьованих документів проєкту сягає 440 982.

Читайте також:

Якщо додати статистичну оцінку затримки реєстрації останніх місяців, підсумковий показник становить близько 450 100 записів.

Відповідальність за кібератаку в ніч проти 1 листопада на себе взяли угруповання "Білоруські кіберпартизани" та "Мовчазний ворон". Росстат визнає факт кібератаки, але заперечує компрометацію його баз даних.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, у жовтня Сили оборони України завдали Росії рекордних втрат. Йдеться про 54 400 російських військових — убитих або важкопоранених за місяць.

Раніше у 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляли, що російські окупанти використовують у штурмових операціях на Гуляйпільському напрямку Запорізької області іноземних найманців із країн Африки та Азії.