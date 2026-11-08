Хакери опублікували дані про 412 тисяч смертей росіян на війні
Внаслідок кібератаки на російське статистичне агентство "Росстат" хакери опублікували дані свідоцтв про смерть, які можуть вказувати на щонайменше 412 576 загиблих унаслідок повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, знімок бази даних охоплює період до 28 серпня 2026 року та не включає зниклих безвісти та іноземних найманців.
Про це повідомляє Clash Report, передає Новини.LIVE.
Втрати Росії на війні
У російських реєстрах зафіксовано щонайменше 412 576 випадків смертей, пов’язаних із веденням бойових дій. Зазначений показник формується з трьох ключових категорій реєстру:
- 356 056 записів за спеціальним кодом МКХ-10 Y36 ("Військові операції");
- 38 229 записів із прямою формувальною відсилкою до наслідків бойових дій;
- 18 291 запис, позначений як загибель під час військових операцій без конкретизації причини.
"Це підрахунок записів про смертність, відібраних за методологією проєкту, а не сукупний підрахунок убитих та поранених солдатів. Це також не підтверджує, що кожна підрахована особа була солдатом, який загинув на полі бою. Публічні оцінки, які перевищують загальні втрати військ понад 2 мільйони, враховують разом убитих та поранених, що не є однаковим показником", — йдеться у матеріалі.
З урахуванням додаткових категорій (небойові смерті та записи без вказаної причини в окупованих регіонах) загальний масив опрацьованих документів проєкту сягає 440 982.
Якщо додати статистичну оцінку затримки реєстрації останніх місяців, підсумковий показник становить близько 450 100 записів.
Відповідальність за кібератаку в ніч проти 1 листопада на себе взяли угруповання "Білоруські кіберпартизани" та "Мовчазний ворон". Росстат визнає факт кібератаки, але заперечує компрометацію його баз даних.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, у жовтня Сили оборони України завдали Росії рекордних втрат. Йдеться про 54 400 російських військових — убитих або важкопоранених за місяць.
Раніше у 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляли, що російські окупанти використовують у штурмових операціях на Гуляйпільському напрямку Запорізької області іноземних найманців із країн Африки та Азії.