Іноземні найманці РФ. Фото: Укрінформ

Стало відомо, що війська РФ залучають до штурмів іноземних найманців із країн Африки та Азії на Гуляйпільському напрямку Запорізької області. Також повідомляється, українські Сили оборони поставити рекорд — поранили близько 900 військових Росії за тиждень.

Про це повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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7 корпус ДШВ поранив 900 військовослужбовців РФ

Оборонна операція на Гуляйпільському напрямку продовжується. 7 корпус ДШВ повідомив, що українські військові поставили рекорд за два місяці — вони лише за тиждень поранили близько 900 представників армії Росії, це на 150 людей більше, ніж за попередній період.

Через такі значні втрати особового складу російські війська перегруповуються, проводять ротації та замінюють підрозділи.

"Через втрати відбувається заміна у складі 5 загальновійськової армії РФ: 57-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади на сили 60-ї окремої мотострілецької бригади", — йдеться в джерелі.

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Однак після поповнення війська РФ знову відновлять інтенсивність штурмових дій. 7 корпус ДШВ інформує, що основна тактика російських військ — це інфільтрація малими піхотними групами, чисельність яких становить від одного до п'яти осіб.

Росія залучає до штурмів найманців з Африки та Азії

У штурмових діях беруть участь не тільки громадяни Росії, а й ще іноземні займанці. Серед них жителі країн Африки та Азії. Українські війська розповіли про процес їх вербування.

"Вербування проходить класичним способом: іноземцю обіцяють цивільну роботу або безпечну контрактну службу. З прибуттям у них вилучають документи та мобільні телефони, а після позбавлених зв'язку насильницькими методами відправляють на лінію бойового зіткнення", — повідомляє 7 корпус ДШВ.

Окремо вони повідомили, що нещодавно військові України взяли в полон громадянина Індонезії. Він діяв у складі 39-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії.

Ми писали, що Росія залучає громадян інших країн для участі у війні з Україною завдяки обману, примушує підписати контракт. Випадки зафіксовані в Киргизстані, Казахстані та Кенії.

Новини.LIVE інформували, що секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадний генерал Дмитро Усов заявив, що РФ вже завербувала у військо 46 тисяч іноземців зі 151 країни світу. Майже половина полонених знали, що їдуть на війну проти України.