Иностранные наемники РФ. Фото: Укринформ

Стало известно, что войска РФ привлекают к штурмовым операциям иностранных наемников из стран Африки и Азии на Гуляйпольском направлении Запорожской области. Также сообщается, что украинские Силы обороны установили рекорд — за неделю ранили около 900 российских военных.

Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает Новини.LIVE.

Реклама

7-й корпус ДШВ ранил 900 военнослужащих РФ

Оборонительная операция на Гуляйпольском направлении продолжается. 7-й корпус ДШВ сообщил, что украинские военные установили рекорд за два месяца — они всего за неделю ранили около 900 представителей российской армии, это на 150 человек больше, чем за предыдущий период.

Из-за таких значительных потерь личного состава российские войска перегруппировываются, проводят ротации и заменяют подразделения.

"Из-за потерь происходит замена в составе 5-й общевойсковой армии РФ: 57-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада заменяется силами 60-й отдельной мотострелковой бригады", — говорится в источнике.

Читайте также:

Однако после пополнения войска РФ вновь возобновят интенсивность штурмовых действий. 7-й корпус ДШВ сообщает, что основная тактика российских войск — это инфильтрация небольшими пехотными группами, численность которых составляет от одного до пяти человек.

Россия привлекает к штурмам наемников из Африки и Азии

В штурмовых действиях участвуют не только граждане России, но и иностранные наемники. Среди них — жители стран Африки и Азии. Украинские войска рассказали о процессе их вербовки.

"Вербовка проходит по классической схеме: иностранцу обещают гражданскую работу или безопасную контрактную службу. По прибытии у них изымают документы и мобильные телефоны, а затем, лишив связи, насильственными методами отправляют на линию боевого столкновения", — сообщает 7-й корпус ДШВ.

Отдельно они сообщили, что недавно украинские военные взяли в плен гражданина Индонезии. Он действовал в составе 39-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России.

Мы писали, что Россия привлекает граждан других стран к участию в войне с Украиной путем обмана, принуждая их подписать контракт. Случаи зафиксированы в Кыргызстане, Казахстане и Кении.

Новини.LIVE сообщали, что секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадный генерал Дмитрий Усов заявил, что РФ уже завербовала в армию 46 тысяч иностранцев из 151 страны мира. Почти половина пленных знали, что едут на войну против Украины.