Иностранцы, которых РФ вербует для участия в войне против Украины. Фото: szru.gov.ua

Россия вовлекает иностранцев в войну против Украины с помощью обмана и принуждения к подписанию военных контрактов. О таких случаях сообщают Кыргызстан, Казахстан и Кения, которые пытаются вернуть своих граждан домой. Некоторые государства рассматривают такие ситуации как возможную торговлю людьми, и этот вопрос приобретает дипломатический резонанс.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины в воскресенье, 25 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Кыргызстан сообщает о принуждении к подписанию военных контрактов

Министр иностранных дел Кыргызстана Жеенбек Кулубаев признал, что ведомство получает информацию о принуждении граждан страны к подписанию контрактов с Минобороны России. По его словам, такие случаи происходят, в частности, в военкоматах и следственных изоляторах.

Если информация поступает вовремя, дипломаты пытаются предотвратить отправку граждан Кыргызстана на фронт.

Казахстан ведет переговоры о возвращении своих граждан

Казахстан также ведет переговоры с Россией о возвращении своих граждан из зоны боевых действий. По данным казахстанских дипломатов, ведомство реагирует на обращения людей, желающих вернуться домой.

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Поводом для таких обращений стали, в частности, истории мужчин, которые приехали в Россию на заработки, но оказались в российской армии.

Родственники одного из граждан Казахстана рассказывали, что после жалоб на условия труда его вместе с другими мужчинами отвезли в военкомат и заставили подписать военный контракт.

Кения добивается возвращения граждан из российской армии

Подобные случаи фиксируются и в Африке. В частности, Кения пытается вернуть своих граждан, которые воевали на стороне России и попали в украинский плен.

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади заявил, что мужчинам обещали работу водителями, охранниками или поварами. Однако вместо обещанного трудоустройства они оказались в российской оккупационной армии.

Вербовка иностранцев становится дипломатической проблемой для России

Привлечение иностранцев к войне против Украины становится для России не только гуманитарной, но и дипломатической проблемой.Правительства других государств публично сообщают о случаях, когда их граждане оказываются в российской армии при обстоятельствах, которые могут свидетельствовать об обмане или принуждении, и пытаются добиться их возвращения.

Истории, которые раньше оставались проблемой отдельных семей, превращаются в предмет международных переговоров и наносят репутационный ущерб Москве, привлекая внимание к методам привлечения иностранцев к войне против Украины.

Скриншот заявления Службы внешней разведки/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Россия заключила военные контракты почти с 46 тысячами иностранцев из 151 страны мира. По данным Координационного штаба, почти половина опрошенных иностранных военнопленных знала, что будет воевать против Украины. При этом почти 79% пленных заявили о желании вернуться в Россию, а не в страны своего гражданства.

Новини.LIVE писали, что Россия обманным путем завербовала сотни граждан Перу на войну против Украины, обещая им высокооплачиваемую работу охранниками или поварами в тылу. По прибытии в РФ мужчин заставляют подписывать военные контракты, а затем отправляют на фронт. Прокуратура Перу расследует возможные случаи торговли людьми и принудительной вербовки, а МИД страны пытается добиться возвращения своих граждан.