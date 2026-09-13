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Главная Новости дня ГУР: Россия завербовала на войну более 28 тысяч иностранцев

ГУР: Россия завербовала на войну более 28 тысяч иностранцев

Ua ru
13 сентября 2026 18:28
ГУР раскрыло, сколько иностранцев Россия завербовала для участия в войне
Иностранец, которого Россия завербовала для участия в войне против Украины. Иллюстративное фото: ГУР МОУ

Россия систематически привлекает иностранных наемников, чтобы восполнить потери своих войск на поле боя. По оценкам украинской военной разведки, РФ уже завербовала для войны более 28 тысяч иностранцев. Украина пытается противодействовать российскому рекрутингу за рубежом.

Об этом начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко рассказал в интервью The Times, сообщает Новини.LIVE.

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Россия вербует иностранных наемников

По словам главы украинской военной разведки Олега Иващенко, Россия привлекает иностранных наемников для пополнения своих сил на фоне потерь на поле боя. В целом, по оценкам ГУР, РФ уже завербовала для участия в войне более 28 тысяч иностранцев.

Иващенко отметил, что Украина работает над тем, чтобы остановить российский рекрутинг за рубежом. Для этого украинская сторона передает соответствующую информацию службам безопасности и разведки других стран, а также проводит некинетические операции по информированию населения.

Объясняя подходы Украины к противодействию российской вербовке иностранцев, начальник ГУР отметил:

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"Мы работаем над тем, чтобы это остановить, передавая информацию соответствующим службам безопасности и разведки. Также проводим некинетические операции, чтобы информировать население соответствующих стран".

Россия усиливает военное сотрудничество с КНДР

Отдельно Иващенко напомнил о наращивании военного сотрудничества России с Северной Кореей.

По данным военной разведки Украины, в настоящее время в Курской области РФ находится около 8 тысяч военнослужащих КНДР. При этом их число может вырасти примерно до 50 тысяч.

Новини.LIVE сообщали, что сотни граждан Перу оказались на войне против Украины после того, как российские вербовщики заманили их обещаниями высокооплачиваемой работы в тылу. По прибытии в РФ мужчин заставляют подписывать контракты и после короткой подготовки отправляют на фронт. В Перу расследуют возможные случаи торговли людьми и принудительного вербовки, а семьи пытаются добиться возвращения своих близких.

Новини.LIVE также писали, что Россия привлекла к войне против Украины около 24 тысяч иностранных наемников, преимущественно из африканских стран. Их часто вербуют под ложными предлогами и без четких условий контрактов. В НАТО отметили, что участие этих наемников отличается от прямой военной поддержки России со стороны Северной Кореи.

иностранцы вербовка война в Украине ГУР Россия армия РФ Олег Иващенко
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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