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Главная Новости дня НАТО: Россия привлекла к войне около 24 тысяч наемников

НАТО: Россия привлекла к войне около 24 тысяч наемников

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 10:35
Россия привлекла около 24 тысяч наемников, преимущественно из Африки
Российские наемники. Фото: ГУР

Россия привлекла к войне против Украины примерно 24 тысячи наемников. Известно, что большинство из них родом преимущественно из Африки. Их часто вербуют под ложными предлогами.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил высокопоставленный источник НАТО.

Вербовка Россией наемников

В некоторые месяцы темпы вербовки были ниже уровня потерь, однако в целом России пока удается сохранять численность своих войск.

По словам представителя НАТО, Россия активно привлекает иностранных граждан, в основном из африканских стран. Часто их вербуют под ложными предлогами и без четко определенных условий контрактов.

В то же время источник отмечает, что эти случаи не следует отождествлять с военной помощью со стороны Северной Кореи. В отличие от африканских наемников, участие военных КНДР является следствием прямой государственной поддержки.

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Как писали Новини.LIVE, в феврале украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на территории России находятся около 10 тысяч северокорейских солдат.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал северокорейских солдат, воюющих на стороне России, "величайшей силой, гордостью и прочной опорой" страны.

НАТО вербовка Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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