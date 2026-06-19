Росія залучила близько 24 тисяч найманців, переважно з Африки

Російські найманці. Фото: ГУР

Росія залучила до війни проти України приблизно 24 тисячі найманців. Відомо, що більшість з них родом переважно з Африки. Їх часто вербують під хибними приводами.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомила високопоставлене джерело НАТО.

Вербування Росією найманців

У деякі місяці темпи вербування були нижчими за рівень втрат, однак у цілому Росії поки вдається зберігати чисельність своїх військ.

За словами посадовця НАТО, Росія активно залучає іноземних громадян, здебільшого з африканських держав. Часто їх вербують під оманливими приводами та без чітко визначених умов контрактів.

Водночас джерело каже, що ці випадки не слід ототожнювати з військовою допомогою з боку Північної Кореї. На відміну від африканських найманців, участь військових КНДР є наслідком прямої державної підтримки.

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Як писали Новини.LIVE, у лютому український лідер Володимир Зеленський повідомив, що на території Росії перебувають близько 10 тисяч північнокорейських солдатів.

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин назвав північнокорейських солдатів, які воюють на боці Росії, "найбільшою силою, гордістю та міцною опорою" країни.