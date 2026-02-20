Зеленський назвав кількість військових КНДР у Росії

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Президент України Володимир Зеленський розповів, скільки північнокорейських солдатів наразі перебувають на території Росії. За його словами, йдеться про 10 тисяч.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з Kyodo News, передає Новини.LIVE.

Солдати КНДР в Росії

Зеленський зазначив, що надзвичайно небезпечно, що північнокорейські солдати здобувають знання про сучасну гібридну війну.

Військові КНДР вчаться протидіяти ракетам та дронам різних типів.

"Вони навчаються зараз на території Росії, тому що ми відповідаємо на російські атаки. Тож у них є така можливість. Що вони зроблять із цими знаннями? Щонайменше вони привезуть цей досвід і знання додому, до Північної Кореї", — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Участь КНДР у російській війні

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин похвалив солдатів КНДР, які воюють проти України на боці Росії. Він назвав їй "найбільшою силою країни".

У ГУР повідомили, що Росія хоче залучити 12 тисяч працівників з КНДР, аби вони збирали ударні дрони.

Раніше Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея буде з Росією завжди. За його словами, "бойове братерство просуватиметься безупинно".