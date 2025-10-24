Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кім Чен Ин заявив, що КНДР завжди буде з Росією

Кім Чен Ин заявив, що КНДР завжди буде з Росією

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 05:36
Оновлено: 05:36
Кім Чен Ин заявив, що відносини між КНДР і Росією розвиватимуться безупинно
Володимир Путін і Кім Чен Ин. Фото: NPR

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що бойове братерство між КНДР і Росією буде "просуватися безупинно". Він додав, що писати не довго перешкоджатиме розвитку відносин між Пхеньяном і Москвою.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Кім Чен Ин про відносини КНДР і РФ

"Роки бойового братерства, протягом яких ціною дорогоцінної крові було забезпечено гарантію довгострокового розвитку двосторонньої зустрічі, триватимуть безупинно", — заявив Кім Чен Ин.

Він додав, що виклики з боку "панування і тиранії" не повинні перешкоджати розвитку відносин між двома країнами.

Кім Чен Ин зробив ці заяви на церемонії закладення фундаменту солдатам КНДР, які воювали з армією РФ проти України.

Нагадаємо, у серпні глава Кремля Володимир Путін похвалив війська КНДР за участь у війні проти України.

Також ми писали, що в тому ж серпні Кім Чен Ин нагородив військових КНДР, які брали участь у війні проти України.

КНДР Кім Чен Ин Москва війна в Україні Росія Північна Корея
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації