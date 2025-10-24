Кім Чен Ин заявив, що відносини між КНДР і Росією розвиватимуться безупинно

Володимир Путін і Кім Чен Ин. Фото: NPR

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що бойове братерство між КНДР і Росією буде "просуватися безупинно". Він додав, що писати не довго перешкоджатиме розвитку відносин між Пхеньяном і Москвою.

Про це повідомляє Reuters.

Що сказав Кім Чен Ин про відносини КНДР і РФ

"Роки бойового братерства, протягом яких ціною дорогоцінної крові було забезпечено гарантію довгострокового розвитку двосторонньої зустрічі, триватимуть безупинно", — заявив Кім Чен Ин.

Він додав, що виклики з боку "панування і тиранії" не повинні перешкоджати розвитку відносин між двома країнами.

Кім Чен Ин зробив ці заяви на церемонії закладення фундаменту солдатам КНДР, які воювали з армією РФ проти України.

Нагадаємо, у серпні глава Кремля Володимир Путін похвалив війська КНДР за участь у війні проти України.

Також ми писали, що в тому ж серпні Кім Чен Ин нагородив військових КНДР, які брали участь у війні проти України.