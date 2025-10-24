Ким Чен Ын заявил, что КНДР всегда будет с Россией
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что боевое братство между КНДР и Россией будет "продвигаться безостановочно". Он добавил, что писать не долго препятствовать развитию отношений между Пхеньяном и Москвой.
Об этом сообщает Reuters.
Что сказал Ким Чен Ын об отношениях КНДР и РФ
"Годы боевого братства, в течение которых ценой драгоценной крови была обеспечена гарантия долгосрочного развития двухсторонней встречи, будут продолжаться безостановочно", — заявил Ким Чен Ын.
Он добавил, что вызовы со стороны "господства и тирании" не должны препятствовать развитию отношений между двумя странами.
Ким Чен Ын сделал эти заявлении на церемонии закладки фундамента солдатам КНДР, которые воевали с армией РФ против Украины.
Напомним, в августе глава Кремля Владимир Путин похвалил войска КНДР за участие в войне против Украины.
Также мы писали, что в том же августе Ким Чен Ын наградил военных КНДР, которые принимали участие в войне против Украины.
