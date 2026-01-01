Відео
Головна Новини дня Лідер КНДР похвалив солдатів за участь у війні проти України

Лідер КНДР похвалив солдатів за участь у війні проти України

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 13:25
КНДР допомагає РФ воювати проти України — реакція Кім Чен Ина
Кім Чен Ин. Фото: Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин привітав із Новим роком північнокорейських солдатів, які воюють на боці Росії проти України. Він назвав їх "найбільшою силою, гордістю та міцною опорою" країни та сказавши, що з нетерпінням чекає їхнього возз'єднання вдома.

Про це пише Reuters у четвер, 1 січня.

Читайте також:

Кім Чен Ин привітав солдатів, що воюють за РФ, з Новим роком

"Будьте сміливими. За вами Пхеньян і Москва", — сказав він у привітанні.

Також лідер КНДР високо оцінив зусилля свого народу, які призвели до "успіхів і феноменальних змін" у 2025 році.

Крім того, повідомляється, що Кім Чен Ин отримав новорічні листівки від багатьох глав держав, включаючи президента Китаю та його дружину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до збирання "Шахедів" у Росії можуть бути залучені 12 тисяч працівників із КНДР.

Також російські ЗМІ поширювали інформацію про те, що північнокорейські військові нібито перекидаються в район Гуляйполя на Запоріжжя. У Центрі протидії дезінформації роз’яснили ситуацію.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
