Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лидер КНДР похвалил солдат за участие в войне против Украины

Лидер КНДР похвалил солдат за участие в войне против Украины

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 13:25
КНДР помогает РФ воевать против Украины — реакция Ким Чен Ына
Ким Чен Ын. Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил с Новым годом северокорейских солдат, которые воюют на стороне России против Украины. Он назвал их "самой большой силой, гордостью и крепкой опорой" страны и сказав, что с нетерпением ждет их воссоединения дома.

Об этом пишет Reuters в четверг, 1 января.

Реклама
Читайте также:

Ким Чен Ын поздравил солдат, воюющих за РФ, с Новым годом

"Будьте смелыми. За вами Пхеньян и Москва", — сказал он в поздравлении.

Также лидер КНДР высоко оценил усилия своего народа, которые привели к "успехам и феноменальным изменениям" в 2025 году.

Кроме того, сообщается, что Ким Чен Ын получил новогодние открытки от многих глав государств, включая президента Китая и его жену.

Напомним, ранее сообщалось, что к сборке "Шахедов" в России могут быть привлечены 12 тысяч работников из КНДР.

Также российские СМИ распространяли информацию о том, что северокорейские военные якобы перебрасываются в район Гуляйполя на Запорожье. В Центре противодействия дезинформации разъяснили ситуацию.

КНДР Ким Чен Ын война в Украине Россия Новый год 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации