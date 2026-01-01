КНДР помогает РФ воевать против Украины — реакция Ким Чен Ына

Ким Чен Ын. Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил с Новым годом северокорейских солдат, которые воюют на стороне России против Украины. Он назвал их "самой большой силой, гордостью и крепкой опорой" страны и сказав, что с нетерпением ждет их воссоединения дома.

Об этом пишет Reuters в четверг, 1 января.

"Будьте смелыми. За вами Пхеньян и Москва", — сказал он в поздравлении.

Также лидер КНДР высоко оценил усилия своего народа, которые привели к "успехам и феноменальным изменениям" в 2025 году.

Кроме того, сообщается, что Ким Чен Ын получил новогодние открытки от многих глав государств, включая президента Китая и его жену.

Напомним, ранее сообщалось, что к сборке "Шахедов" в России могут быть привлечены 12 тысяч работников из КНДР.

Также российские СМИ распространяли информацию о том, что северокорейские военные якобы перебрасываются в район Гуляйполя на Запорожье. В Центре противодействия дезинформации разъяснили ситуацию.