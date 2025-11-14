Россия хочет привлечь 12 тысяч рабочих из КНДР для производства дронов Shahed

Российский дрон в небе. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Россияне планируют привлечь 12 тысяч работников из Северной Кореи, чтобы они собирали ударные дроны типа Shahed. Москва стремится сделать это до конца 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в пятницу, 14 ноября.

Привлечение работников из КНДР в Россию

Россияне планируют привлечь работников из КНДР к работе на предприятиях отдельной экономической зоны "Алабуга" в Татарстане.

"Именно в "Алабуге" изготавливают дальнобойные дроны типа Shaded/герань, которыми российская армия наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины", — говорится в сообщении.

В конце октября в МИД РФ состоялась встреча между местными чиновниками и представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, которая занимается поиском и отбором рабочих из КНДР. На ней обсуждались детали их дальнейшего привлечения.

Россияне обещают новым рабочим платить около 2,5 доллара в час, а смена будет длиться не менее 12 часов.

"Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины", — добавила в ГУР.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что боевое сотрудничество с Россией будет продолжаться постоянно.

Кроме того, недавно КНДР испытала гиперзвуковые ракеты. В США уже отреагировали.