Россия хочет привлечь 12 тысяч рабочих из КНДР для производства дронов Shahed

Россия хочет привлечь 12 тыс. работников из КНДР собирать дроны
Россияне планируют привлечь 12 тысяч работников из Северной Кореи, чтобы они собирали ударные дроны типа Shahed. Москва стремится сделать это до конца 2025 года.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в пятницу, 14 ноября.
Привлечение работников из КНДР в Россию
Россияне планируют привлечь работников из КНДР к работе на предприятиях отдельной экономической зоны "Алабуга" в Татарстане.
"Именно в "Алабуге" изготавливают дальнобойные дроны типа Shaded/герань, которыми российская армия наносит террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины", — говорится в сообщении.
В конце октября в МИД РФ состоялась встреча между местными чиновниками и представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, которая занимается поиском и отбором рабочих из КНДР. На ней обсуждались детали их дальнейшего привлечения.
Россияне обещают новым рабочим платить около 2,5 доллара в час, а смена будет длиться не менее 12 часов.
"Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины", — добавила в ГУР.
Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что боевое сотрудничество с Россией будет продолжаться постоянно.
Кроме того, недавно КНДР испытала гиперзвуковые ракеты. В США уже отреагировали.
