Росія хоче залучити 12 тисяч робітників із КНДР для виробництва дронів Shahed

Росія хоче залучити 12 тис. працівників з КНДР збирати дрони
Росіяни планують залучити 12 тисяч працівників з Північної Кореї, аби вони збирали ударні дрони типу Shahed. Москва прагне зробити це до кінця 2025 року.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у пʼятницю, 14 листопада.
Залучення працівників із КНДР в Росію
Росіяни планують залучити працівників з КНДР до роботи на підприємствах окремої економічної зони "Алабуга" в Татарстані.
"Саме в "Алабузі" виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/ґєрань, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України", — йдеться у повідомленні.
Наприкінці жовтня в МЗС РФ відбулася зустріч між місцевими урядовцями та представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, яка займається пошуком і відбором робітників із КНДР. На ній обговорювали деталі їхнього подальшого залучення.
Росіяни обіцяють новим робітникам платити близько 2,5 доларів за годину, а зміна триватиме щонайменше 12 годин.
"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", — додала в ГУР.
Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що бойова співпраця з Росією буде продовжуватися постійно.
Крім того, нещодавно КНДР випробувала гіперзвукові ракети. У США вже відреагували.
