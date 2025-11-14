Росія хоче залучити 12 тисяч робітників із КНДР для виробництва дронів Shahed

Російський дрон в небі. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Росіяни планують залучити 12 тисяч працівників з Північної Кореї, аби вони збирали ударні дрони типу Shahed. Москва прагне зробити це до кінця 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у пʼятницю, 14 листопада.

Залучення працівників із КНДР в Росію

Росіяни планують залучити працівників з КНДР до роботи на підприємствах окремої економічної зони "Алабуга" в Татарстані.

"Саме в "Алабузі" виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/ґєрань, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України", — йдеться у повідомленні.

Наприкінці жовтня в МЗС РФ відбулася зустріч між місцевими урядовцями та представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, яка займається пошуком і відбором робітників із КНДР. На ній обговорювали деталі їхнього подальшого залучення.

Росіяни обіцяють новим робітникам платити близько 2,5 доларів за годину, а зміна триватиме щонайменше 12 годин.

"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", — додала в ГУР.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що бойова співпраця з Росією буде продовжуватися постійно.

Крім того, нещодавно КНДР випробувала гіперзвукові ракети. У США вже відреагували.