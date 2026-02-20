Видео
Україна
Главная Новости дня Сколько солдат Северной Кореи находятся в РФ — ответ Зеленского

Сколько солдат Северной Кореи находятся в РФ — ответ Зеленского

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 14:12
Зеленский рассказал о северокорейских солдатах в России
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сейчас на территории России находятся солдаты Северной Кореи. Известно о 10 тысяч военных. 

Об этом глава государства сообщил во время общения с Kyodo News, передает Новини.LIVE.

Солдаты КНДР в России

Зеленский отметил, что чрезвычайно опасно, что северокорейские солдаты получают знания о современной гибридной войне.

Военные КНДР учатся противодействовать ракетам и дронам различных типов.

"Они учатся сейчас на территории России, потому что мы отвечаем на российские атаки. Поэтому у них есть такая возможность. Что они сделают с этими знаниями? По меньшей мере они привезут этот опыт и знания домой, в Северную Корею", — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Участие КНДР в российской войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын похвалил солдат КНДР, которые воюют против Украины на стороне России. Он назвал ее "самой большой силой страны".

В ГУР сообщили, что Россия хочет привлечь 12 тысяч работников из КНДР, чтобы они собирали ударные дроны.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея будет с Россией всегда. По его словам, "боевое братство будет продвигаться непрерывно".

Владимир Зеленский война КНДР Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
