Иностранцы в армии РФ — Россия обманом вербует граждан Перу на войну

Иностранец, завербованный Россией. Иллюстративное фото: REUTERS/Thomas Mukoya

Сотни граждан Перу оказались на войне против Украины на стороне России. Москва обманным путём завербовала их в ряды своей армии. Перуанцам обещали высокооплачиваемую работу охранниками или поварами в тылу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Как РФ вербует граждан Перу на войну

Российские вербовщики активно ищут людей в социальных сетях, ориентируясь прежде всего на социально уязвимые группы населения в Перу. Потенциальным кандидатам предлагают якобы безопасную работу — охранников или поваров в тыловых подразделениях.

Среди обещанных условий — единовременная выплата около 20 тысяч долларов, ежемесячная зарплата до 4 тысяч долларов, а также возможность получения российского гражданства.

Впрочем, родственники и сами завербованные рассказывают, что после прибытия в РФ ситуация резко меняется. У мужчин забирают средства связи и заставляют подписывать контракты на русском языке без перевода и возможности полноценно ознакомиться с условиями службы.

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Отправка на фронт и условия службы

После краткой подготовки иностранцев отправляют в зону боевых действий против Украины. Там они сталкиваются с недостатком базового обеспечения, ограниченным доступом к медицинской помощи и жесткими условиями службы.

В семьях таких военных заявляют, что их близких фактически используют в качестве "пушечного мяса", отправляя на самые опасные участки фронта.

Реакция Перу

Прокуратура Перу начала расследование возможных фактов торговли людьми и принудительного вербовки граждан.

По данным юристов, представляющих семьи пострадавших, в рядах Вооруженных сил России могут находиться не менее 800 граждан Перу. Официально уже зафиксировано более трех десятков обращений от родственников пропавших без вести.

Министерство иностранных дел Перу направило в Москву около 250 запросов с требованием предоставить информацию о гражданах и содействовать их возвращению.

В то же время в ведомстве признают, что возможности воздействия ограничены, поскольку формально часть граждан добровольно подписала контракты с Министерством обороны России, что затрудняет их возвращение из зоны боевых действий.

Как писали Новини.LIVE, Россия привлекла к войне около 24 тысяч наемников. Их часто вербуют под ложными предлогами, а большинство из них родом из Африки.

В то же время Великобритания ввела санкции против РФ за вербовку мигрантов на войну. Ограничения касаются десятков лиц и организаций, связанных с этими схемами.