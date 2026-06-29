Іноземці в армії РФ — Росія обманом вербує громадян Перу на війну

Завербований Росією іноземець. Ілюстративне фото: REUTERS/Thomas Mukoya

Сотні громадян Перу опинилися на війні проти України на боці Росії. Москва обманом завербувала їх до лав своєї армії. Перуанцям обіцяли високооплачувану роботу охоронцями або кухарями в тилу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN.

Як РФ вербує громадян Перу на війну

Російські вербувальники активно шукають людей у соціальних мережах, орієнтуючись насамперед на соціально вразливі групи населення в Перу. Потенційним кандидатам пропонують нібито безпечну роботу — охоронців або кухарів у тилових підрозділах.

Серед обіцяних умов — одноразова виплата близько 20 тисяч доларів, щомісячна зарплата до 4 тисяч доларів, а також можливість отримання громадянства Росії.

Втім, родичі та самі завербовані розповідають, що після прибуття в РФ ситуація різко змінюється. У чоловіків забирають засоби зв'язку та змушують підписувати контракти російською мовою без перекладу і можливості повноцінно ознайомитися з умовами служби.

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Відправлення на фронт і умови служби

Після короткої підготовки іноземців відправляють у зону бойових дій проти України. Там вони стикаються з нестачею базового забезпечення, обмеженим доступом до медицини та жорсткими умовами служби.

У родинах таких військових заявляють, що їхніх близьких фактично використовують як "гарматне м'ясо", відправляючи на найнебезпечніші ділянки фронту.

Реакція Перу

Прокуратура Перу розпочала розслідування щодо можливих фактів торгівлі людьми та примусового вербування громадян.

За даними юристів, які представляють родини постраждалих, у лавах Збройні сили Росії можуть перебувати щонайменше 800 громадян Перу. Офіційно вже зафіксовано понад три десятки звернень від родичів зниклих безвісти.

Міністерство закордонних справ Перу направило до Москва близько 250 запитів із вимогою надати інформацію про громадян та сприяти їх поверненню.

Водночас у відомстві визнають, що можливості впливу обмежені, оскільки формально частина громадян добровільно підписала контракти з Міністерство оборони Росії, що ускладнює їхнє повернення із зони бойових дій.

Як писали Новини.LIVE, Росія залучила до війни близько 24 тисяч найманців. Їх часто вербують під фальшими приводами, а більшість з них родом з Африки.

Водночас Велика Британія ввела санкції проти РФ за вербування мігрантів на війну. Обмеження стосуються десятків осіб і організацій, пов’язаних із цими схемами.