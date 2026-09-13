ГУР розкрило, скільки іноземців Росія завербувала на війну

Іноземець, якого Росію завербувала на війну проти України. Ілюстративне фото: ГУР МОУ

Росія системно залучає іноземних найманців, щоб компенсувати втрати своїх військ на полі бою. За оцінками української воєнної розвідки, РФ уже завербувала для війни понад 28 тисяч іноземців. Україна намагається протидіяти російському рекрутингу за кордоном.

Про це начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко розповів в інтерв'ю The Times, інформує Новини.LIVE.

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Росія вербує іноземних найманців

За словами очільника української воєнної розвідки Олега Іващенка, Росія використовує залучення іноземних найманців для поповнення своїх сил на тлі втрат на полі бою. Загалом, за оцінками ГУР, РФ уже завербувала для участі у війні понад 28 тисяч іноземців.

Іващенко зазначив, що Україна працює над тим, щоб зупинити російський рекрутинг за кордоном. Для цього українська сторона передає відповідну інформацію службам безпеки та розвідки інших країн, а також проводить некінетичні операції для інформування населення.

Пояснюючи підходи України до протидії російському вербуванню іноземців, начальник ГУР зазначив:

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"Ми працюємо над тим, щоб це зупинити, передаючи інформацію відповідним службам безпеки та розвідки. Також проводимо некінетичні операції, щоб інформувати населення відповідних країн".

Росія посилює військову співпрацю з КНДР

Окремо Іващенко нагадав про нарощування військової співпраці Росії з Північною Кореєю.

За даними воєнної розвідки України, нині в Курській області РФ перебуває близько 8 тисяч військових КНДР. Водночас їх кількість може зрости приблизно до 50 тисяч.

Новини.LIVE інформували, що сотні громадян Перу опинилися на війні проти України після того, як російські вербувальники заманили їх обіцянками високооплачуваної роботи в тилу. Після прибуття до РФ чоловіків змушують підписувати контракти та після короткої підготовки відправляють на фронт. У Перу розслідують можливі випадки торгівлі людьми та примусового вербування, а родини намагаються домогтися повернення своїх близьких.

Новини.LIVE також писали, що Росія залучила до війни проти України близько 24 тисяч іноземних найманців, переважно з африканських країн. Їх часто вербують під оманливими приводами та без чітких умов контрактів. У НАТО зазначили, що участь цих найманців відрізняється від прямої військової підтримки Росії з боку Північної Кореї.