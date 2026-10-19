Российские военные. Иллюстративное фото: Минобороны РФ

Россия заключила контракты с почти 46 тысячами иностранцев из 151 страны мира. Почти половина опрошенных украинской стороной иностранных военнопленных знала, что будет воевать против Украины. В то же время почти 79% пленных заявили, что хотят вернуться в Россию, а не в страны своего гражданства.

Об этом заявил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадный генерал Дмитрий Усов на четвертой международной конференции Crimea Global. Understanding Ukraine through the South, сообщает корреспондент Укринформа, передает Новини.LIVE.

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Сколько иностранцев Россия привлекла в свою армию

По словам Дмитрия Усова, масштабы привлечения иностранцев в российскую армию растут. Во время предыдущей конференции украинская сторона сообщала о 28 тысячах иностранцев из 138 стран, которых мобилизовали или завербовали в ряды Вооруженных сил РФ. В настоящее время, по данным Координационного штаба, почти 46 тысяч граждан из 151 страны подписали контракты с Министерством обороны России.

"На прошлую конференцию мы пришли с цифрами, согласно которым в ряды Вооруженных сил Российской Федерации было мобилизовано или завербовано 28 тысяч иностранцев из 138 стран мира. Сегодня у нас уже есть цифра почти 46 тысяч иностранцев, подписавших контракты с Министерством обороны Российской Федерации, и это уже 151 страна мира", — сказал Усов.

Секретарь Координационного штаба отметил, что украинская сторона располагает персональными данными каждого иностранца, подписавшего контракт с Минобороны РФ. В частности, известны их воинские звания, номера военных жетонов и даты заключения контрактов.

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По словам Усова, в 2022 году было зафиксировано 94 подписанных контракта с иностранцами. С тех пор масштабы вербовки существенно выросли.

В этом году Минобороны РФ планирует заключить 18 500 контрактов с иностранцами. На момент заявления Усова уже было подписано 16 168 договоров. Секретарь Коордштаба предположил, что при сохранении нынешней динамики Россия может выполнить или перевыполнить этот план.

Граждан каких стран Россия вербует на войну

В десятку стран, за счет граждан которых выросло количество завербованных иностранцев, Усов отнес Индонезию, Перу, Сьерра-Леоне, Бурунди, Чад, Филиппины, Конго, Панаму, Эквадор и Зимбабве.

В то же время, по словам секретаря Координационного штаба, благодаря работе Министерства иностранных дел Украины и других структур, занимающихся вопросами военнопленных, вербовку граждан некоторых стран удалось сократить или полностью остановить.

С начала полномасштабного вторжения украинские Силы безопасности и обороны взяли в плен граждан 59 стран мира.

Что известно об иностранных военнопленных

По результатам опроса Координационного штаба, почти 50% иностранных военнопленных знали, что едут в Украину воевать против украинских военных и гражданского населения. Почти 47% опрошенных подписали контракты, надеясь получить российское гражданство.

Также Усов сообщил, что 48,8% иностранных военнопленных попали в плен ранеными. При этом почти 79% заявили о желании вернуться в Россию, а не в страны своего гражданства.

По словам секретаря Координационного штаба, одной из причин такого решения является стремление получить обещанные выплаты за подписание контракта и прохождение службы, а также предусмотренные льготы.

Кроме того, 41% опрошенных сообщили, что контракты с ними заключались через военкоматы и пункты набора. По мнению Усова, это свидетельствует о системном характере российской кампании по привлечению иностранцев к войне.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года поступали сведения о том, что Россия завербовала для участия в войне против Украины более 28 тысяч иностранцев, чтобы компенсировать потери своих войск на фронте. Украина противодействует российскому рекрутингу за рубежом, передавая информацию иностранным спецслужбам и проводя информационные операции. По данным ГУР, в Курской области России также находятся около 8 тысяч военных КНДР, а их число может вырасти до 50 тысяч.

Новини.LIVE также писали, что Россия обманным путем завербовала сотни граждан Перу на войну против Украины, обещая им высокооплачиваемую работу охранниками или поварами в тылу. По прибытии в РФ мужчин, по свидетельствам их родственников и самих завербованных, заставляют подписывать контракты без перевода, а впоследствии отправляют на фронт. В Перу расследуют возможные факты торговли людьми и принудительной вербовки, а МИД страны направил в Москву около 250 запросов в отношении своих граждан.