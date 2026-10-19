Російські військові. Ілюстративне фото: Міноборони РФ

Росія уклала контракти з майже 46 тисячами іноземців зі 151 країни світу. Майже половина опитаних українською стороною іноземних військовополонених знала, що воюватиме проти України. Водночас майже 79% полонених заявили, що хочуть повернутися до Росії, а не до країн свого громадянства.

Про це заявив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадний генерал Дмитро Усов на четвертій міжнародній конференції Crimea Global. Understanding Ukraine through the South, повідомляє кореспондент Укрінформу, інформує Новини.LIVE.

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Скільки іноземців Росія залучила до своєї армії

За словами Дмитра Усова, масштаби залучення іноземців до російської армії зростають. Під час попередньої конференції українська сторона повідомляла про 28 тисяч іноземців зі 138 країн, яких мобілізували або завербували до лав Збройних сил РФ. Нині, за даними Коордштабу, майже 46 тисяч громадян 151 країни підписали контракти з Міністерством оборони Росії.

"На минулу конференцію ми приходили з цифрами, що до лав Збройних сил Російської Федерації було мобілізовано або рекрутовано 28 тисяч іноземців зі 138 країн світу. Сьогодні ми маємо вже цифру майже 46 тисяч іноземців, які підписали контракти з Міністерством оборони Російської Федерації, і це вже 151 країна світу", — сказав Усов.

Секретар Коордштабу зазначив, що українська сторона має персональні дані кожного іноземця, який підписав контракт із Міноборони РФ. Зокрема, відомі їхні військові звання, номери військових жетонів і дати укладення контрактів.

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За словами Усова, у 2022 році зафіксували 94 підписані контракти з іноземцями. Відтоді масштаби вербування суттєво зросли.

Цьогоріч Міноборони РФ планує укласти 18 500 контрактів з іноземцями. На момент заяви Усова вже було підписано 16 168 угод. Секретар Коордштабу припустив, що за збереження нинішньої динаміки Росія може виконати або перевиконати цей план.

Громадян яких країн Росія вербує на війну

До десятки країн, за рахунок громадян яких зросла кількість завербованих іноземців, Усов відніс Індонезію, Перу, Сьєрра-Леоне, Бурунді, Чад, Філіппіни, Конго, Панаму, Еквадор і Зімбабве.

Водночас, за словами секретаря Коордштабу, завдяки роботі Міністерства закордонних справ України та інших структур, які займаються питаннями військовополонених, вербування громадян деяких країн вдалося скоротити або повністю зупинити.

Від початку повномасштабного вторгнення українські Сили безпеки й оборони взяли в полон громадян 59 країн світу.

Що відомо про іноземних військовополонених

За результатами опитування Координаційного штабу, майже 50% іноземних військовополонених знали, що їдуть в Україну воювати проти українських військових і цивільного населення. Майже 47% опитаних підписали контракти, сподіваючись отримати російське громадянство.

Також Усов повідомив, що 48,8% іноземних військовополонених потрапили в полон пораненими. Водночас майже 79% заявили про бажання повернутися до Росії, а не до країн свого громадянства.

За поясненням секретаря Коордштабу, однією з причин такого рішення є прагнення отримати обіцяні виплати за підписання контракту та проходження служби, а також передбачені пільги.

Крім того, 41% опитаних повідомили, що контракти з ними укладали через військкомати та пункти набору. На думку Усова, це свідчить про системний характер російської кампанії із залучення іноземців до війни.

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року повідомлялося, що Росія завербувала для участі у війні проти України понад 28 тисяч іноземців, щоб компенсувати втрати своїх військ на фронті. Україна протидіє російському рекрутингу за кордоном, передаючи інформацію іноземним спецслужбам і проводячи інформаційні операції. За даними ГУР, у Курській області Росії також перебувають близько 8 тисяч військових КНДР, а їх кількість може зрости до 50 тисяч.

Новини.LIVE також писали, що Росія обманом завербувала сотні громадян Перу на війну проти України, обіцяючи їм високооплачувану роботу охоронцями або кухарями в тилу. Після прибуття до РФ чоловіків, за свідченнями їхніх родичів і самих завербованих, змушують підписувати контракти без перекладу, а згодом відправляють на фронт. У Перу розслідують можливі факти торгівлі людьми та примусового вербування, а МЗС країни надіслало до Москви близько 250 запитів щодо своїх громадян.