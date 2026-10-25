Іноземці яких РФ вербує на війну проти України. Фото: szru.gov.ua

Росія залучає іноземців до війни проти України за допомогою обману та примусу до підписання військових контрактів. Про такі випадки повідомляють Киргизстан, Казахстан і Кенія, які намагаються повернути своїх громадян додому. Окремі держави розглядають такі ситуації як можливу торгівлю людьми, а питання набуває дипломатичного розголосу.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України у неділю, 25 жовтня, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Киргизстан повідомляє про примус до підписання військових контрактів

Міністр закордонних справ Киргизстану Жеенбек Кулубаєв визнав, що відомство отримує інформацію про примушування громадян країни до підписання контрактів із Міноборони Росії. За його словами, такі випадки трапляються, зокрема, у військкоматах і слідчих ізоляторах.

Якщо інформація надходить вчасно, дипломати намагаються запобігти відправленню громадян Киргизстану на фронт.

Казахстан веде переговори про повернення своїх громадян

Казахстан також веде переговори з Росією щодо повернення своїх громадян із зони бойових дій. За даними казахстанських дипломатів, відомство реагує на звернення людей, які хочуть повернутися додому.

Читайте також:

Приводом для таких звернень стали, зокрема, історії чоловіків, які приїхали до Росії на заробітки, але опинилися в російській армії.

Родичі одного з громадян Казахстану розповідали, що після скарг на умови праці його разом з іншими чоловіками відвезли до військкомату та змусили підписати військовий контракт.

Кенія домагається повернення громадян із російської армії

Подібні випадки фіксують і в Африці. Зокрема, Кенія намагається повернути своїх громадян, які воювали на боці Росії та потрапили в український полон.

Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді заявив, що чоловікам обіцяли роботу водіями, охоронцями або кухарями. Однак замість обіцяного працевлаштування вони опинилися в російській окупаційній армії.

Вербування іноземців стає дипломатичною проблемою для Росії

Залучення іноземців до війни проти України стає для Росії не лише гуманітарною, а й дипломатичною проблемою. Уряди інших держав публічно повідомляють про випадки, коли їхні громадяни опиняються в російській армії за обставин, що можуть свідчити про обман або примус, і намагаються домогтися їхнього повернення.

Історії, які раніше залишалися проблемою окремих родин, перетворюються на предмет міжнародних переговорів і завдають репутаційних втрат Москві, привертаючи увагу до методів залучення іноземців до війни проти України.

Скриншот заяви Служби зовнішньої розвідки/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Росія уклала військові контракти майже з 46 тисячами іноземців зі 151 країни світу. За даними Координаційного штабу, майже половина опитаних іноземних військовополонених знала, що воюватиме проти України. Водночас майже 79% полонених заявили про бажання повернутися до Росії, а не до країн свого громадянства.

Новини.LIVE писали, що Росія обманом завербувала сотні громадян Перу на війну проти України, обіцяючи їм високооплачувану роботу охоронцями або кухарями в тилу. Після прибуття до РФ чоловіків змушують підписувати військові контракти, а згодом відправляють на фронт. Прокуратура Перу розслідує можливі випадки торгівлі людьми та примусового вербування, а МЗС країни намагається домогтися повернення своїх громадян.