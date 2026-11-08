Похороны в России. Фото: российские СМИ

В результате кибератаки на российское статистическое агентство "Росстат" хакеры опубликовали данные свидетельств о смерти, которые могут свидетельствовать о том, что в результате полномасштабного вторжения в Украину погибло не менее 412 576 человек. В частности, снимок базы данных охватывает период до 28 августа 2026 года и не включает пропавших без вести и иностранных наемников.

Об этом сообщает Clash Report, передает Новини.LIVE.

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Потери России в войне

В российских реестрах зафиксировано не менее 412 576 случаев смерти, связанных с ведением боевых действий. Указанный показатель формируется из трех ключевых категорий реестра:

356 056 записей по специальному коду МКБ-10 Y36 ("Военные операции");

38 229 записей с прямой ссылкой на последствия боевых действий;

18 291 запись, обозначенная как гибель во время военных операций без конкретизации причины.

"Это подсчёт записей о смертности, отобранных в соответствии с методологией проекта, а не совокупный подсчёт убитых и раненых солдат. Это также не подтверждает, что каждый учтённый человек был солдатом, погибшим на поле боя. Публичные оценки, превышающие общие потери войск более чем на 2 миллиона, учитывают вместе убитых и раненых, что не является однозначным показателем", — говорится в материале.

С учетом дополнительных категорий (небоевые смерти и записи без указанной причины в оккупированных регионах) общий массив обработанных документов проекта достигает 440 982.

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Если добавить статистическую оценку задержки регистрации за последние месяцы, итоговый показатель составляет около 450 100 записей.

Ответственность за кибератаку в ночь на 1 ноября взяли на себя группировки "Белорусские киберпартизаны" и "Молчаливый ворон". Росстат признает факт кибератаки, но отрицает компрометацию своих баз данных.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, в октябре Силы обороны Украины нанесли России рекордные потери. Речь идет о 54 400 российских военных — убитых или тяжелораненых за месяц.

Ранее в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщали, что российские оккупанты используют в штурмовых операциях на Гуляйпольском направлении Запорожской области иностранных наемников из стран Африки и Азии.