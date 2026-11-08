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Силы обороны атаковали четыре пункта управления российскими дронами

Ua ru
8 ноября 2026 16:27
ВСУ поразили четыре пункта управления российскими БПЛА: где были нанесены удары t.me/s/SJTF_Odes
Украинские военные. Фото: t.me/s/SJTF_Odes

Силы обороны Украины за последние сутки нанесли удары по четырем пунктам управления беспилотниками российских войск. Под удар попали объекты в Бердянске в Запорожской области, вблизи Олешок в Херсонской области, в районе Белицкого в Донецкой области, а также на территории Брянской области России.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Какие пункты управления российскими БПЛА были поражены

Одной из целей в Бердянске стал пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками подразделения, входящего в состав российского центра "Рубикон". Он считается одним из наиболее боеспособных дроновых подразделений противника.

Также украинские военные поразили пункты управления БПЛА российских оккупантов вблизи Олешек в Херсонской области и в районе Белицкого в Донецкой области.

Еще один объект противника оказался под ударом на территории России. Речь идет о пункте управления беспилотниками в районе Александровского Брянской области.

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Каковы последствия ударов по российским подразделениям беспилотников

Потери российских войск в результате этих ударов в настоящее время уточняются. Поражение пунктов управления может затруднить работу операторов беспилотников и использование дронов на соответствующих направлениях.

В Силах обороны подчеркивают, что работа по уничтожению важных военных объектов противника будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 8 ноября хакеры обнародовали данные российского статистического агентства "Росстат", которые могут свидетельствовать о не менее 412 576 смертях, связанных с войной против Украины. Опубликованные записи охватывают период до 28 августа 2026 года. При этом они не включают пропавших без вести и иностранных наемников.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре российская армия потеряла около 54 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала этот показатель новым рекордом потерь России за месяц.

ВСУ дроны потери оккупантов БпЛА атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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