Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас. Фото: Reuters

В октябре российская армия потеряла в войне против Украины около 54 тысяч военнослужащих, погибших и получивших тяжелые ранения. По словам верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, это новый рекорд потерь России.

Об этом Каллас заявила во время саммита Совета государств Балтийского моря, сообщает Новини.LIVE.

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Какие потери России зафиксировали в октябре

Кая Каллас сообщила, что за месяц российская армия потеряла около 54 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными. Она назвала эту цифру колоссальной и сравнила ее с вместимостью Национального стадиона в Варшаве.

"Это колоссальная цифра, примерно столько же вмещает Национальный стадион в Варшаве. Россия не может бесконечно выдерживать такие большие потери", — заявила Каллас.

По словам главного дипломата ЕС, потери российских войск на фронте установили новый рекорд. Она подчеркнула, что Россия не сможет бесконечно нести такие значительные потери.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что Кая Каллас предостерегла от возвращения Владимира Путина на международные мероприятия на фоне войны против Украины. По её словам, участие российского президента в декабрьском саммите G20 может создать впечатление нормализации отношений с Москвой и отвлечь внимание от преступлений российской армии в Украине.

Также Новини.LIVE писали, что Кая Каллас призвала Европу самостоятельно определять условия завершения войны в Украине и выдвигать собственные требования на переговорах. Она подчеркнула, что европейские страны должны быть непосредственными участниками этого процесса, ведь именно от ЕС зависит, в частности, вопрос отмены санкций против России.