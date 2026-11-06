Каллас: Россия потеряла 54 тысячи военнослужащих за месяц
В октябре российская армия потеряла в войне против Украины около 54 тысяч военнослужащих, погибших и получивших тяжелые ранения. По словам верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, это новый рекорд потерь России.
Об этом Каллас заявила во время саммита Совета государств Балтийского моря, сообщает Новини.LIVE.
Какие потери России зафиксировали в октябре
Кая Каллас сообщила, что за месяц российская армия потеряла около 54 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными. Она назвала эту цифру колоссальной и сравнила ее с вместимостью Национального стадиона в Варшаве.
"Это колоссальная цифра, примерно столько же вмещает Национальный стадион в Варшаве. Россия не может бесконечно выдерживать такие большие потери", — заявила Каллас.
По словам главного дипломата ЕС, потери российских войск на фронте установили новый рекорд. Она подчеркнула, что Россия не сможет бесконечно нести такие значительные потери.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что Кая Каллас предостерегла от возвращения Владимира Путина на международные мероприятия на фоне войны против Украины. По её словам, участие российского президента в декабрьском саммите G20 может создать впечатление нормализации отношений с Москвой и отвлечь внимание от преступлений российской армии в Украине.
Также Новини.LIVE писали, что Кая Каллас призвала Европу самостоятельно определять условия завершения войны в Украине и выдвигать собственные требования на переговорах. Она подчеркнула, что европейские страны должны быть непосредственными участниками этого процесса, ведь именно от ЕС зависит, в частности, вопрос отмены санкций против России.