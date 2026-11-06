Каллас: Росія втратила 54 тисячі військових за місяць
У жовтні російська армія втратила на війні проти України близько 54 тисяч військових убитими та важкопораненими. За словами високої представниці Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, це новий рекорд втрат Росії.
Про це Каллас заявила під час саміту Ради держав Балтійського моря, інформує Новини.LIVE.
Які втрати Росії зафіксували в жовтні
Кая Каллас повідомила, що за місяць російська армія втратила близько 54 тисяч військових убитими та важкопораненими. Вона назвала цю цифру колосальною та порівняла її з місткістю Національного стадіону у Варшаві.
"Це колосальна цифра, приблизно стільки вміщує Національний стадіон у Варшаві. Росія не може нескінченно витримувати такі великі втрати", — заявила Каллас.
За словами головної дипломатки ЄС, втрати російських військ на фронті встановили новий рекорд. Вона наголосила, що Росія не зможе безкінечно зазнавати таких значних втрат.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Кая Каллас застерегла від повернення Володимира Путіна до міжнародних заходів на тлі війни проти України. За її словами, участь російського президента в грудневому саміті G20 може створити враження нормалізації відносин із Москвою та відвернути увагу від злочинів російської армії в Україні.
Також Новини.LIVE писали, що Кая Каллас закликала Європу самостійно визначати умови завершення війни в Україні та висувати власні вимоги на переговорах. Вона наголосила, що європейські країни мають бути безпосередніми учасниками цього процесу, адже саме від ЄС залежить, зокрема, питання скасування санкцій проти Росії.