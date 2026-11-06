Заступниця голови Європейської комісії Кая Каллас. Фото: Reuters

У жовтні російська армія втратила на війні проти України близько 54 тисяч військових убитими та важкопораненими. За словами високої представниці Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, це новий рекорд втрат Росії.

Про це Каллас заявила під час саміту Ради держав Балтійського моря, інформує Новини.LIVE.

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Які втрати Росії зафіксували в жовтні

Кая Каллас повідомила, що за місяць російська армія втратила близько 54 тисяч військових убитими та важкопораненими. Вона назвала цю цифру колосальною та порівняла її з місткістю Національного стадіону у Варшаві.

"Це колосальна цифра, приблизно стільки вміщує Національний стадіон у Варшаві. Росія не може нескінченно витримувати такі великі втрати", — заявила Каллас.

За словами головної дипломатки ЄС, втрати російських військ на фронті встановили новий рекорд. Вона наголосила, що Росія не зможе безкінечно зазнавати таких значних втрат.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Кая Каллас застерегла від повернення Володимира Путіна до міжнародних заходів на тлі війни проти України. За її словами, участь російського президента в грудневому саміті G20 може створити враження нормалізації відносин із Москвою та відвернути увагу від злочинів російської армії в Україні.

Також Новини.LIVE писали, що Кая Каллас закликала Європу самостійно визначати умови завершення війни в Україні та висувати власні вимоги на переговорах. Вона наголосила, що європейські країни мають бути безпосередніми учасниками цього процесу, адже саме від ЄС залежить, зокрема, питання скасування санкцій проти Росії.