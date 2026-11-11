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Главная Новости дня Минобороны: с начала ноября РФ потеряла более 26 тысяч солдат

Минобороны: с начала ноября РФ потеряла более 26 тысяч солдат

Ua ru
11 ноября 2026 19:30
Потери РФ в ноябре: сколько оккупантов уничтожили ВСУ за 11 дней facebook.com/GeneralStaff.ua
Украинские военные уничтожают российских оккупантов на поле боя. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Российская армия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. На протяжении 11 дней подряд число погибших и раненых оккупантов ежедневно превышает 2 тысячи. Всего с начала ноября Россия потеряла 26 010 военнослужащих.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины в среду, 11 ноября.

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Минобороны о потерях РФ с начала ноября

В Минобороны Украины отметили, что такие потери российской армии являются результатом ежедневной работы украинских защитников на фронте. В частности, речь идет о военных, которые выполняют боевые задачи с помощью беспилотников, артиллерии, а также участвуют в штурмовых действиях.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что нынешние потери оккупантов за неполный месяц сопоставимы с показателями за целый месяц в начале года. Также там обратили внимание на рост цены, которую Россия платит за продолжение наступательных действий.

"11 дней подряд Россия ежедневно теряет более 2 000 оккупантов убитыми и ранеными. С начала ноября — минус 26 010 захватчиков. В начале года столько набиралось за целый месяц.

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Это ежедневная работа украинских воинов: дронаров, артиллеристов, штурмовиков, каждого, кто держит фронт. Каждый день наступления обходится России всё дороже", — говорится в сообщении Минобороны Украины.

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Скриншот сообщения Минобороны/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 10 ноября 2026 года Генштаб ВСУ подтвердил поражение авиаремонтного завода в Новгородской области России, где обслуживают и ремонтируют самолеты А-50. После взрывов на территории предприятия вспыхнул пожар, а масштабы повреждений в настоящее время уточняются. В марте 2026 года Силы обороны уже атаковали этот завод, тогда был поврежден самолет А-50.

Новини.LIVE писали, что в течение суток 7 ноября 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по четырем пунктам управления российскими беспилотниками. Под удар попали объекты в Бердянске, вблизи Олешек и Белицкого, а также в Брянской области РФ. В частности, в Бердянске атаковали пункт управления дронами подразделения российского центра "Рубикон".

Минобороны ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине ситуация на фронте потери оккупантов Силы обороны Украины удары по РФ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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