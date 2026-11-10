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Главная Новости дня Генштаб подтвердил удар по заводу по ремонту самолетов А-50 в РФ

Генштаб подтвердил удар по заводу по ремонту самолетов А-50 в РФ

Ua ru
10 ноября 2026 17:25
Генштаб подтвердил атаку на завод по ремонту самолетов А-50 в России facebook.com/GeneralStaff.ua
Объекты РФ горят в результате атак. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны Украины нанесли удар по авиаремонтному заводу в Новгородской области России. На предприятии ремонтируют и обслуживают, в частности, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. После взрывов на территории объекта вспыхнул пожар.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины во вторник, 10 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Чем важны российские самолеты А-50

По данным Генштаба ВСУ, самолеты А-50, которые называют "летающими радарами", помогают российской армии координировать действия авиации и ракет. В частности, они используются для разведки целей, обнаружения и сопровождения самолетов и крылатых ракет на расстояниях в сотни километров.

Стоимость одного такого самолета составляет около 350 млн долларов. При этом в России осталось лишь несколько А-50 в рабочем состоянии, поэтому каждый такой борт представляет особую ценность для противника.

Где в России ремонтируют самолеты А-50

А-50 ремонтируют на 123-м авиаремонтном заводе, расположенном в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Предприятие имеет собственную взлетно-посадочную полосу, поэтому тяжелые самолеты могут приземляться непосредственно на его территории.

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На заводе ремонтируют, модернизируют и обслуживают военно-транспортную авиацию, которую российская армия использует для переброски войск и грузов. Также предприятие занимается обслуживанием самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Это не первая атака Сил обороны на авиаремонтный завод. В марте 2026 года там был повреждён самолёт А-50, который находился на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации.

Что известно о новой атаке на авиазавод в РФ

В ночь на 10 ноября на территории предприятия вновь раздались взрывы. После этого там вспыхнул пожар. Масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются.

В Генштабе отмечают, что такие удары затрудняют восстановление российской авиации. Из-за них транспортные и специальные самолеты противника дольше будут оставаться на земле, а их ремонт станет все более сложным.

В Генеральном штабе также подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары в рамках права на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН:

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьёй 51 Устава ООН, продолжают систематически подрывать военно-экономический потенциал российского агрессора и вынуждать РФ прекратить вооружённую агрессию против Украины".

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Скриншот заявления Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 10 ноября в городе Старая Русса Новгородской области РФ прогремели взрывы в районе 123-го авиаремонтного завода, который, по предварительным данным, атаковали беспилотники. Предприятие специализируется на ремонте, модернизации и обслуживании военно-транспортных самолетов Ил-76, заправщиков Ил-78, Л-410 и авиационных двигателей. Также в направлении завода зафиксировали движение пожарных машин.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 9 ноября украинские беспилотники поразили завод имени Морозова в Ленинградской области РФ. Предприятие производит твердотопливные заряды для двигателей баллистических ракет 9М723 комплекса "Искандер-М" и имеет опыт разработки топлива для других российских ракетных систем. По предварительным данным, в результате атаки повреждены три производственных цеха, масштабы разрушений уточняются.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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