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Главная Новости дня В РФ атакован завод, который ремонтирует военно-транспортные самолеты

В РФ атакован завод, который ремонтирует военно-транспортные самолеты

Ua ru
10 ноября 2026 09:50
В Новгородской области РФ атаковали завод по ремонту военных самолетов российские СМИ
Пожар в России после взрывов. Фото иллюстративное: российские СМИ

В российском городе Старая Русса Новгородской области в ночь на 10 ноября прогремела серия взрывов в районе стратегического 123-го авиационного ремонтного завода. По предварительной информации, оборонное предприятие подверглось атаке беспилотников.

Об этом сообщают OSINT-мониторинговые ресурсы и местные паблики, передает Новини.LIVE.

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Атака на российский завод, где ремонтируют самолеты

По данным OSINT-каналов, под атакой дронов оказался 123-й авиационный ремонтный завод.

Вибухи в Росії 10 листопада
Пожар в России 10 ноября. Фото: t.me/exilenova_plus

Предприятие занимается капитальным ремонтом, модернизацией и техническим обслуживанием тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76, воздушных заправщиков Ил-78, многоцелевых самолетов Л-410, а также авиационных двигателей.

Кроме того, ночью было зафиксировано движение пожарных машин в направлении завода.

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Ранее взрывы раздавались в Краснодарском крае, а впоследствии произошел масштабный пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Над территорией предприятия был виден густой дым.

пожар взрыв дроны самолеты Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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