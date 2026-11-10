Пожар в России после взрывов. Фото иллюстративное: российские СМИ

В российском городе Старая Русса Новгородской области в ночь на 10 ноября прогремела серия взрывов в районе стратегического 123-го авиационного ремонтного завода. По предварительной информации, оборонное предприятие подверглось атаке беспилотников.

Об этом сообщают OSINT-мониторинговые ресурсы и местные паблики, передает Новини.LIVE.

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Атака на российский завод, где ремонтируют самолеты

По данным OSINT-каналов, под атакой дронов оказался 123-й авиационный ремонтный завод.

Пожар в России 10 ноября. Фото: t.me/exilenova_plus

Предприятие занимается капитальным ремонтом, модернизацией и техническим обслуживанием тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76, воздушных заправщиков Ил-78, многоцелевых самолетов Л-410, а также авиационных двигателей.

Кроме того, ночью было зафиксировано движение пожарных машин в направлении завода.

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Ранее взрывы раздавались в Краснодарском крае, а впоследствии произошел масштабный пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Над территорией предприятия был виден густой дым.