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Головна Новини дня У РФ атаковано завод, де ремонтують військово-транспортні літаки

У РФ атаковано завод, де ремонтують військово-транспортні літаки

Ua ru
10 листопада 2026 09:50
У Новгородській області РФ атакували завод із ремонту військових літаків росЗМІ
Пожежа в Росії після вибухів. Фото ілюстративне: росЗМІ

У російському місті Стара Русса Новгородської області у ніч проти 10 листопада пролунала серія вибухів в районі стратегічного 123-го авіаційного ремонтного заводу. За попередньою інформацією, оборонне підприємство зазнало атаки безпілотників.

Про це повідомляють OSINT-моніторингові ресурси та місцеві пабліки, передає Новини.LIVE.

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Атака на російський завод, де ремонтують літаки

За даними OSINT-каналів, під атакою дронів опинився 123-й авіаційний ремонтний завод.

Вибухи в Росії 10 листопада
Пожежа в Росії 10 листопада. Фото: t.me/exilenova_plus

Підприємство займається капітальним ремонтом, модернізацією та технічним обслуговуванням важких військово-транспортних літаків Іл-76, повітряних заправників Іл-78, багатоцільових літаків Л-410, а також авіаційних двигунів.

Крім того, вночі було зафіксовано рух пожежних машин у напрямку заводу.

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Раніше вибухи лунали у Краснодарському краї, а згодом сталася масштабна пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Над територією підприємства було видно густий дим. 

пожежа вибух дрони літаки Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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