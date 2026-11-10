Пожежа в Росії після вибухів. Фото ілюстративне: росЗМІ

У російському місті Стара Русса Новгородської області у ніч проти 10 листопада пролунала серія вибухів в районі стратегічного 123-го авіаційного ремонтного заводу. За попередньою інформацією, оборонне підприємство зазнало атаки безпілотників.

Про це повідомляють OSINT-моніторингові ресурси та місцеві пабліки, передає Новини.LIVE.

Реклама

Атака на російський завод, де ремонтують літаки

За даними OSINT-каналів, під атакою дронів опинився 123-й авіаційний ремонтний завод.

Пожежа в Росії 10 листопада. Фото: t.me/exilenova_plus

Підприємство займається капітальним ремонтом, модернізацією та технічним обслуговуванням важких військово-транспортних літаків Іл-76, повітряних заправників Іл-78, багатоцільових літаків Л-410, а також авіаційних двигунів.

Крім того, вночі було зафіксовано рух пожежних машин у напрямку заводу.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, внаслідок кібератаки на російське статистичне агентство "Росстат" хакери оприлюднили дані зі свідоцтв про смерть. Ця інформація може свідчити про загибель щонайменше 412 576 осіб під час повномасштабної війни проти України.

Раніше вибухи лунали у Краснодарському краї, а згодом сталася масштабна пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Над територією підприємства було видно густий дим.