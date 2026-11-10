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Головна Новини дня Генштаб підтвердив удар по заводу з ремонту літаків А-50 у РФ

Генштаб підтвердив удар по заводу з ремонту літаків А-50 у РФ

Ua ru
10 листопада 2026 17:25
Генштаб підтвердив атаку на завод із ремонту літаків А-50 у Росії facebook.com/GeneralStaff.ua
Горять об'єкти РФ в результаті атак. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України завдали удару по авіаремонтному заводу в Новгородській області Росії. На підприємстві ремонтують і обслуговують, зокрема, літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Після вибухів на території об'єкта спалахнула пожежа.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вівторок, 10 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Чим важливі російські літаки А-50

За даними генштабу ЗСУ, літаки А-50, які називають "літаючими радарами", допомагають російській армії координувати дії авіації та ракет. Зокрема, вони використовуються для розвідки цілей, виявлення та супроводу літаків і крилатих ракет на відстанях у сотні кілометрів.

Вартість одного такого літака становить близько 350 млн доларів. Водночас у Росії залишилося лише кілька А-50 у діючому стані, тому кожен такий борт має особливу цінність для противника.

Де в Росії ремонтують літаки А-50

А-50 ремонтують на 123-му авіаремонтному заводі, розташованому в місті Стара Русса Новгородської області РФ. Підприємство має власну злітно-посадкову смугу, тому важкі літаки можуть приземлятися безпосередньо на його території.

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На заводі ремонтують, модернізують та обслуговують військово-транспортну авіацію, яку російська армія використовує для перекидання військ і вантажів. Також підприємство займається обслуговуванням літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Це не перша атака Сил оборони на авіаремонтний завод. У березні 2026 року там було пошкоджено літак А-50, який перебував на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію.

Що відомо про нову атаку на авіазавод у РФ

У ніч проти 10 листопада на території підприємства знову пролунали вибухи. Після цього там спалахнула пожежа. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

У Генштабі зазначають, що такі удари ускладнюють відновлення російської авіації. Через них транспортні та спеціальні літаки противника довше залишатимуться на землі, а їхній ремонт ставатиме дедалі складнішим.

У Генеральному штабі також наголосили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів у межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН:

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно підривати воєнно-економічний потенціал російського агресора та примушувати РФ припинити збройну агресію проти України".

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Скриншот заяви Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 10 листопада в місті Стара Русса Новгородської області РФ пролунали вибухи в районі 123-го авіаремонтного заводу, який, за попередніми даними, атакували безпілотники. Підприємство спеціалізується на ремонті, модернізації та обслуговуванні військово-транспортних літаків Іл-76, заправників Іл-78, Л-410 та авіаційних двигунів. Також у напрямку заводу зафіксували рух пожежних машин.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 9 листопада українські безпілотники уразили завод імені Морозова в Ленінградській області РФ. Підприємство виготовляє твердопаливні заряди для двигунів балістичних ракет 9М723 комплексу "Іскандер-М" та має досвід розробки палива для інших російських ракетних систем. За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено три виробничі цехи, масштаби руйнувань уточнюються.

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Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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