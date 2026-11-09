Військові розгортають безпілотний комплекс. Фото ілюстративне: 424 ОББпС SVAROG

У ніч проти 9 листопада українські безпілотники уразили завод імені Морозова в Ленінградській області Росії. Операцію провели оператори 1-го окремого центру безпілотних систем Сил безпілотних систем (СБС) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем України, передає Новини.LIVE.

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Яких пошкоджень зазнав завод

За даними СБС, уражене підприємство має важливе значення для російського військово-промислового комплексу, оскільки є однією з ланок виробничого ланцюга балістичних ракет.

Повідомлення СБС. Фото: скриншот

Зокрема, на заводі виготовляють твердопаливні заряди для двигунів ракет 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М". Саме ці компоненти використовують у силових установках російських балістичних ракет.

Крім того, завод імені Морозова має досвід розробки твердого ракетного палива для інших російських ракетних систем. Зокрема, підприємство працювало над паливом для комплексів "Тополь-М".

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За попередніми даними, унаслідок української атаки пошкоджено три виробничі цехи підприємства. Детальні наслідки ураження та масштаби пошкоджень наразі уточнюють.

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом жовтня Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 61 083 російські цілі. Серед них — 15 537 військовослужбовців противника. Також під удари потрапили 340 літальних апаратів, 36 точок запуску безпілотників, 86 антен, 39 одиниць інженерної, спеціальної та автомобільної техніки, 11 складів і шість радіолокаційних станцій та засобів РЕБ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 29 жовтня в Башкортостані пролунали вибухи поблизу унікального російського оборонного підприємства, яке спеціалізується на виробництві бронематеріалів. Після атаки над заводом піднявся дим.