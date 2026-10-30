Робота бійців СБС. Фото: Сили безпілотних систем ЗС України

Протягом жовтня Сили безпілотних систем України знищили понад 61 тисячу ворожих цілей, включно з живою силою та інфраструктурою. Лише за останню добу оператори дронів відпрацювали по 1603 об'єктах російської армії, завдавши значних втрат логістиці та особовому складу окупантів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від СБС ЗС України.

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Жовтневі підсумки роботи безпілотних систем

В період з 1 по 29 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем продемонстрували вражаючі результати на фронті. За цей період українські оператори успішно атакували 61 083 ворожі об'єкти. Вагома частка цієї статистики стосується безпосередньо живої сили противника. Дрони уразили 15 537 російських військовослужбовців. Відповідні дані оприлюднено на офіційному каналі військового формування.

Статистика роботи СБС ЗС України за жовтень. Фото: СБС

Динаміка ударів залишається стабільно високою. Лише протягом останніх 24 годин безпілотники відпрацювали по 1603 цілях окупаційних військ. Головний удар припав на інженерні споруди противника.

Було зафіксовано точні влучання у 596 укриттів та бліндажів. Водночас суттєвих втрат зазнала ворожа піхота. Українські військові вразили 429 солдатів, з яких 197 було остаточно ліквідовано.

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Упродовж доби українські дрони також активно полювали на техніку та комунікації противника. Повітряні сили окупантів втратили 340 літальних апаратів різних модифікацій, серед яких моделі типу "коптер" та "крило", а також ударні дрони "Шахед" і "Гербера". Разом із цим удари припали на 36 точок вильоту ворожих безпілотників та 86 антен, які використовували екіпажі РФ.

Також українським захисникам вдалося знищити 39 одиниць інженерної, спеціальної та автомобільної техніки росіян. Оператори СБС знищили окрім того ще й 21 транспортний засіб легкого типу, зокрема багі та мотоцикли. Додатково було випалено 11 російських складів і шість радіолокаційних станцій та засобів радіоелектронної боротьби.

Новини.LIVE інформували, що Росія переходить до нової тактики ударів по українському тилу, яку радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") назвав "війною міст".

Окупанти цілеспрямовано б'ють по мостах, великих складах та інфраструктурі, намагаючись підірвати економіку країни та спричинити локальні колапси.

Паралельно Кремль готує потужні дронові удари на зиму й щомісяця випускає до трьох тисяч реактивних "Шахедів". Крім того, противник суттєво модернізував самі апарати. Нові безпілотники отримали штучний інтелект, який дозволяє їм знаходити й атакувати цілі за картинкою місцевості без GPS і зв'язку з оператором, через що звичайний РЕБ проти них просто безсилий. Також росіяни кардинально підняли швидкість дронів. Якщо старі моделі літали до 300 км/год, то новітні "Герань-5" під час маневрів уже розганяються до 1000 км/год.