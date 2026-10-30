Работа бойцов СБС. Фото: Силы беспилотных систем ВС Украины

В течение октября Силы беспилотных систем Украины уничтожили более 61 тысячи вражеских целей, включая живую силу и инфраструктуру. Только за последние сутки операторы дронов нанесли удары по 1603 объектам российской армии, нанеся значительные потери логистике и личному составу оккупантов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные СБС ВС Украины.

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Октябрьские итоги работы беспилотных систем

В период с 1 по 29 октября подразделения Сил беспилотных систем продемонстрировали впечатляющие результаты на фронте. За этот период украинские операторы успешно атаковали 61 083 вражеских объекта. Значительная часть этой статистики касается непосредственно живой силы противника. Дроны поразили 15 537 российских военнослужащих. Соответствующие данные обнародованы на официальном канале военного формирования.

Статистика работы СБС ВС Украины за октябрь. Фото: СБС

Динамика ударов остается стабильно высокой. Только за последние 24 часа беспилотники нанесли удары по 1603 целям оккупационных войск. Основной удар пришелся на инженерные сооружения противника.

Были зафиксированы точные попадания в 596 укрытий и блиндажей. В то же время существенные потери понесла вражеская пехота. Украинские военные поразили 429 солдат, из которых 197 были окончательно ликвидированы.

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В течение суток украинские дроны также активно охотились за техникой и коммуникациями противника. Воздушные силы оккупантов потеряли 340 летательных аппаратов различных модификаций, среди которых модели типа «коптер» и «крыло», а также ударные дроны "Шахед" и "Гербера". Наряду с этим удары пришлись на 36 точек взлета вражеских беспилотников и 86 антенн, которые использовали экипажи РФ.

Также украинским защитникам удалось уничтожить 39 единиц инженерной, специальной и автомобильной техники россиян. Операторы СБС уничтожили, кроме того, еще и 21 транспортное средство легкого типа, в частности багги и мотоциклы. Кроме того, были уничтожены 11 российских складов и шесть радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

Новини.LIVE сообщали, что Россия переходит к новой тактике ударов по украинскому тылу, которую советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш") назвал "войной мостов".

Оккупанты целенаправленно наносят удары по мостам, крупным складам и инфраструктуре, пытаясь подорвать экономику страны и вызвать локальные коллапсы.

Параллельно Кремль готовит мощные удары с помощью дронов к зиме и ежемесячно выпускает до трех тысяч реактивных "Шахедов". Кроме того, противник существенно модернизировал сами аппараты. Новые беспилотники получили искусственный интеллект, который позволяет им находить и атаковать цели по изображению местности без GPS и связи с оператором, из-за чего обычное РЭБ против них просто бессильно. Также россияне кардинально увеличили скорость дронов. Если старые модели летали со скоростью до 300 км/ч, то новейшие «Герань-5» во время маневров уже разгоняются до 1000 км/ч.