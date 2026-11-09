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Главная Новости дня СБС нанесли удар по заводу, где производят топливо для Искандеров

СБС нанесли удар по заводу, где производят топливо для Искандеров

Ua ru
9 ноября 2026 15:08
СБС нанесли удар по заводу по производству топлива для ракет Искандер-М в РФ 424 ОББпС SVAROG
Военные разворачивают беспилотный комплекс. Фото иллюстративное: 424 ОББпС SVAROG

В ночь на 9 ноября украинские беспилотники нанесли удар по заводу имени Морозова в Ленинградской области России. Операцию провели операторы 1-го отдельного центра беспилотных систем Сил беспилотных систем (СБС) во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем Украины, передает Новини.LIVE.

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Какие повреждения получил завод

По данным СБС, пораженное предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поскольку является одним из звеньев производственной цепочки баллистических ракет.

СБС нанесли удар по заводу, где производят топливо для Искандеров - фото 1
Сообщение СБС. Фото: скриншот

В частности, на заводе изготавливают твердотопливные заряды для двигателей ракет 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Именно эти компоненты используются в силовых установках российских баллистических ракет.

Кроме того, завод имени Морозова имеет опыт разработки твёрдого ракетного топлива для других российских ракетных систем. В частности, предприятие работало над топливом для комплексов "Тополь-М".

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По предварительным данным, в результате украинской атаки повреждены три производственных цеха предприятия. Подробные последствия поражения и масштабы повреждений в настоящее время уточняются.

Как сообщали Новини.LIVE, в течение октября Силы беспилотных систем ВСУ поразили 61 083 российских цели. Среди них — 15 537 военнослужащих противника. Также под удары попали 340 летательных аппаратов, 36 точек запуска беспилотников, 86 антенн, 39 единиц инженерной, специальной и автомобильной техники, 11 складов и шесть радиолокационных станций и средств РЭБ.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 29 октября в Башкортостане раздались взрывы вблизи уникального российского оборонного предприятия, специализирующегося на производстве бронематериалов. После атаки над заводом поднялся дым.

ВСУ завод военные Силы беспилотных систем ВСУ баллистические ракеты
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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