Горят объекты РФ, подвергшиеся ударам со стороны Сил обороны Украины. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России. Под ударами оказались пять из пяти крупнейших НПЗ страны, а также другие стратегически важные предприятия. По данным Fire Point, за 13 дней украинские атаки охватили как минимум девять российских нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ и Fire Point.

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Какие крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы РФ поразили ВСУ

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с 30 октября 2026 года украинские удары на большие расстояния достигли пяти самых мощных нефтеперерабатывающих заводов России. Речь идет об Омском, Киришском, Рязанском, Нижегородском и Ярославском НПЗ. Кроме того, под ударами оказались Новокуйбышевский и Саратовский заводы, которые также имеют важное значение для противника.

В частности, 11 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Омскому НПЗ, расположенному примерно в 2 500 километрах от украинской границы. После атаки на предприятии, являющемся самым мощным нефтеперерабатывающим заводом РФ, вспыхнул пожар.

Омский НПЗ способен перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год. Глубина переработки на предприятии составляет около 99% — это один из самых высоких показателей в России.

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В Генштабе также сообщили о подтвержденных результатах поражения Киришского и Саратовского НПЗ.

Так, в ночь на 9 ноября Силы обороны атаковали ООО "Кинеф" ("Киришинефтеоргсинтез") в Ленинградской области. Установленная мощность завода составляет около 20 млн тонн нефти в год, а его доля в общем объеме нефтепереработки России превышает 6%.

Предприятие производит широкий ассортимент нефтепродуктов, в частности топливо для нужд российской армии. В результате удара повреждены установка атмосферной трубчатой переработки нефти (АТ), установка первичной переработки нефти ЭЛОУ и две установки охлаждения.

Еще ранее, 7 ноября, был поражен ПАО "Саратовский НПЗ". Его мощность составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод работает на нужды военно-промышленного комплекса и вооруженных сил России.

На предприятии повреждены единственная установка первичной переработки нефти АВТ-6, две установки гидроочистки топлива, трубопроводы и резервуар объемом 10 тысяч кубометров. В резервуаре возникло возгорание. Работа предприятия остановлена.

В Генштабе подчеркнули, что поражение установок первичной переработки сокращает производство топлива для российской армии и уменьшает доходы, за счет которых РФ финансирует войну против Украины.

Также в ведомстве отметили, что расстояние больше не защищает российские предприятия от украинских ударов — Силы обороны поражают противника как в Сибири, так и в регионах, расположенных ближе к Украине.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Fire Point: минус 36% всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ за 13 дней

В свою очередь, в ведущей украинской компании в сфере оборонных технологий Fire Point сообщили, что с 30 октября по 11 ноября Силы обороны Украины с помощью средств компании атаковали как минимум девять российских нефтеперерабатывающих заводов.

По информации Fire Point, совокупная номинальная мощность этих предприятий превышает 120 млн тонн нефти в год. По оценкам компании, за 13 дней под ударами оказались нефтеперерабатывающие мощности, составляющие 36% от общего объема в России.

Скриншот сообщения Fire Point/Telegram

Новини.LIVE писали, что 11 ноября 2026 года Министерство обороны Украины сообщило, что с начала ноября российская армия потеряла 26 010 военнослужащих убитыми и ранеными. В течение 11 дней подряд суточные потери оккупантов превышают 2 тысячи человек. В ведомстве отметили, что таких потерь в начале года российская армия несла в течение целого месяца.

Новини.LIVE сообщали, что 10 ноября 2026 года Генштаб ВСУ подтвердил нанесение удара по 123-му авиаремонтному заводу в городе Старая Русса Новгородской области РФ. На предприятии обслуживают и ремонтируют, в частности, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. После взрывов на территории завода возник пожар.