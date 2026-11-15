Военные ВСУ. Иллюстративное фото: 56-я ОМПБр

В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по трем предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Два из них расположены в Нижнекамске Татарстана — одном из ключевых нефтехимических центров России, находящемся более чем в тысяче километров от украинской границы.

Об этом сообщает Генштаб, передает Новини.LIVE.

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Какие объекты российского ВПК оказались под ударом

Одной из целей стало ПАО "Нижнекамскнефтехим" — крупный нефтехимический комплекс, входящий в холдинг "Сибур". На его территории после взрывов вспыхнул пожар.

Предприятие специализируется на производстве синтетических каучуков, синтетического полиизопрена, бутиловых каучуков и пластмасс. Эта продукция находит применение не только в гражданской промышленности, но и в военной сфере. В частности, синтетический каучук используется для изготовления шин военной автомобильной и бронетехники, самолетов, уплотнителей, шлангов и других резинотехнических изделий.

Отдельные виды синтетических каучуков также могут использоваться в качестве связующего вещества для твёрдого ракетного топлива. Оно, в частности, применяется в ракетах, в том числе в российских "Искандерах".

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Еще одним объектом в Нижнекамске стала установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7 на нефтеперерабатывающем заводе "ТАИФ-НК". Это крупный комплекс с глубиной переработки более 95%. Он работает с тяжелой высокосернистой нефтью и газовым конденсатом, а его продукция используется для производства топлива и нефтехимического сырья. На территории предприятия также зафиксировали пожар.

Кроме того, в эти же сутки под удар попало АО "Монолит" в Трубчевске Брянской области. Предприятие занимается производством летательных аппаратов, в частности вертолетов, а также изготавливает запчасти и компоненты и выполняет работы по металлообработке.

Как сообщали Новини.LIVE, с 30 октября 2026 года украинские военные нанесли удары по всем пяти крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям России. Среди пораженных объектов — Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский НПЗ. Кроме них, под атаки попали Новокуйбышевский и Саратовский заводы.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 11 ноября СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны атаковала портовую и нефтяную инфраструктуру России в Усть-Луге Ленинградской области. Под удар попали терминал "Новатек-Усть-Луга", терминал АО "Фактор" и железнодорожная станция Лужская.