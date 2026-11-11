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Главная Новости дня СБУ поразила российские нефтяные терминалы и ракетный корабль

СБУ поразила российские нефтяные терминалы и ракетный корабль

Ua ru
11 ноября 2026 19:28
СБУ нанесла удар по нефтяной инфраструктуре РФ и носителям ракет Калибр Генеральный штаб
Бойцы ВСУ. Фото иллюстративное: Генштаб

В ночь на 11 ноября СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла удары по объектам портовой, нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуры России в порту Усть-Луга Ленинградской области. Беспилотники Центра специальных операций "Альфа" поразили инфраструктуру терминала "Новатэк-Усть-Луга".

Об этом сообщается на сайте СБУ, передает Новини.LIVE.

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Что известно о повреждениях российских объектов

По данным СБУ, на терминале "Новатэк-Усть-Луга" повреждены несколько резервуаров вместимостью по 30 тысяч тонн каждый. Также там произошел разлив нефтепродуктов, вспыхнул масштабный пожар. Пожары также возникли на территории терминала АО "Фактор" и железнодорожной станции Лужская.

Основные повреждения, по информации СБУ, касаются резервуарных парков, насосных станций, трубопроводов и оборудования, используемого для перевалки нефти и нефтепродуктов. На местах поражения продолжаются пожарно-спасательные работы.

Отдельной целью спецоперации стал малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта "Буян-М". В СБУ сообщили, что операцию по его поражению спланировала и осуществила Служба безопасности. Корабль является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" и был спущен на воду в 2022 году.

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Кроме того, украинская сторона проверяет информацию о возможном уничтожении российских боевых вертолетов.

Как сообщали Новини.LIVE, 123-й авиаремонтный завод в городе Старая Русса Новгородской области РФ, где обслуживают и ремонтируют самолеты А-50, был поражен Силами обороны Украины. Эти воздушные суда используются для радиолокационной разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также координации российской авиации и ракетных ударов.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявил о поражении украинскими силами двух объектов противовоздушной обороны России в Ростовской области. Речь идет о комплексе "Панцирь-С2" и командно-штабной машине системы С-400 "Триумф". Их общую стоимость оценили примерно в 70 млн долларов.

СБУ пожар корабль нефть Россия Силы обороны Украины
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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