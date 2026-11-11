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Головна Новини дня СБУ уразила російські нафтові термінали та ракетний корабель

СБУ уразила російські нафтові термінали та ракетний корабель

Ua ru
11 листопада 2026 19:28
СБУ атакувала нафтову інфраструктуру РФ та носій ракет Калібр Генштаб
Бійці ЗСУ. Фото ілюстративне: Генштаб

У ніч на 11 листопада СБУ разом з іншими підрозділами Сил оборони завдала ударів по об’єктах портової, нафтопереробної та транспортної інфраструктури Росії в порту Усть-Луга Ленінградської області. Безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" уразили інфраструктуру термінала "Новатек-Усть-Луга".

Про це повідомляється на сайті СБУ, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про пошкодження російських об'єктів

За даними СБУ, на терміналі "Новатек-Усть-Луга" пошкоджено кілька резервуарів місткістю по 30 тисяч тонн кожен. Також там стався розлив нафтопродуктів, спалахнула масштабна пожежа. Загоряння також виникли на території термінала АТ "Фактор" і залізничної станції Лужська.

Основні пошкодження, за інформацією СБУ, стосуються резервуарних парків, насосних станцій, трубопроводів і обладнання, яке використовують для перевалки нафти та нафтопродуктів. На місцях ураження тривають пожежно-рятувальні роботи.

Окремою ціллю спецоперації став малий ракетний корабель "Наро-Фомінськ" проєкту "Буян-М". У СБУ повідомили, що операцію з його ураження спланувала та реалізувала Служба безпеки. Корабель є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс" і був спущений на воду у 2022 році.

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Крім того, українська сторона перевіряє інформацію про можливе знищення російських бойових вертольотів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 123-й авіаремонтний завод у місті Стара Русса Новгородської області РФ, де обслуговують і ремонтують літаки А-50, уразили Сили оборони України. Ці повітряні судна використовують для радіолокаційної розвідки, виявлення та супроводу повітряних цілей, а також координації російської авіації й ракетних ударів.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявив про ураження українськими силами двох об’єктів протиповітряної оборони Росії в Ростовській області. Йдеться про комплекс "Панцир-С2" і командно-штабну машину системи С-400 "Тріумф". Їхню загальну вартість оцінили приблизно у 70 млн доларів.

СБУ пожежа корабель нафта Росія Сили оборони України
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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